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В четырех новых регионах России назначили прокуроров - РИА Новости, 29.12.2022
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В четырех новых регионах России назначили прокуроров
В четырех новых регионах России назначили прокуроров - РИА Новости, 29.12.2022
В четырех новых регионах России назначили прокуроров
Президент России Владимир Путин своим указом назначил прокуроров в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:30
2022-12-29T17:04
россия
владимир путин
запорожская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецкая область
луганская область
херсонская область
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом назначил прокуроров в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить на пятилетний срок: Михайлова Глеба Леонидовича - прокурором Луганской Народной республики; Осипчука Кирилла Николаевича - прокурором Запорожской области, освободив его от занимаемой должности; Петрова Андрея Юрьевича - прокурором Херсонской области; Спивака Андрея Александровича - прокурором Донецкой Народной республики", - говорится в указе.Этим же указом Путин присвоил Андрею Спиваку классный чин государственного советника юстиции второго класса.
https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html
россия
запорожская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецкая область
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россия, владимир путин, запорожская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецкая область, луганская область, херсонская область , андрей спиваков, политика
Россия, Владимир Путин, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Луганская область, Херсонская область , Андрей Спиваков, Политика
16:30 29.12.2022 (обновлено: 17:04 29.12.2022)
 
В четырех новых регионах России назначили прокуроров

Путин подписал указ о назначении прокуроров в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в медиабанкУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом назначил прокуроров в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить на пятилетний срок: Михайлова Глеба Леонидовича - прокурором Луганской Народной республики; Осипчука Кирилла Николаевича - прокурором Запорожской области, освободив его от занимаемой должности; Петрова Андрея Юрьевича - прокурором Херсонской области; Спивака Андрея Александровича - прокурором Донецкой Народной республики", - говорится в указе.
Этим же указом Путин присвоил Андрею Спиваку классный чин государственного советника юстиции второго класса.
Стенд генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 04:06
Генпрокуратура добилась удаления и блокировки 125 тысяч фейков о СВО
 
РоссияВладимир ПутинЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьЛуганская областьХерсонская областьАндрей СпиваковПолитика
 
 
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