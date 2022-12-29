https://ria.ru/20221229/prokurory-1842268785.html

В четырех новых регионах России назначили прокуроров

В четырех новых регионах России назначили прокуроров - РИА Новости, 29.12.2022

В четырех новых регионах России назначили прокуроров

Президент России Владимир Путин своим указом назначил прокуроров в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:30

2022-12-29T16:30

2022-12-29T17:04

россия

владимир путин

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецкая область

луганская область

херсонская область

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом назначил прокуроров в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить на пятилетний срок: Михайлова Глеба Леонидовича - прокурором Луганской Народной республики; Осипчука Кирилла Николаевича - прокурором Запорожской области, освободив его от занимаемой должности; Петрова Андрея Юрьевича - прокурором Херсонской области; Спивака Андрея Александровича - прокурором Донецкой Народной республики", - говорится в указе.Этим же указом Путин присвоил Андрею Спиваку классный чин государственного советника юстиции второго класса.

https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html

россия

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецкая область

луганская область

херсонская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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