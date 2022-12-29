https://ria.ru/20221229/prokurory-1842268785.html
В четырех новых регионах России назначили прокуроров
В четырех новых регионах России назначили прокуроров - РИА Новости, 29.12.2022
В четырех новых регионах России назначили прокуроров
Президент России Владимир Путин своим указом назначил прокуроров в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:30
2022-12-29T16:30
2022-12-29T17:04
россия
владимир путин
запорожская область
луганская народная республика
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донецкая область
луганская область
херсонская область
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом назначил прокуроров в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить на пятилетний срок: Михайлова Глеба Леонидовича - прокурором Луганской Народной республики; Осипчука Кирилла Николаевича - прокурором Запорожской области, освободив его от занимаемой должности; Петрова Андрея Юрьевича - прокурором Херсонской области; Спивака Андрея Александровича - прокурором Донецкой Народной республики", - говорится в указе.Этим же указом Путин присвоил Андрею Спиваку классный чин государственного советника юстиции второго класса.
https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html
россия
запорожская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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16:30 29.12.2022 (обновлено: 17:04 29.12.2022)
В четырех новых регионах России назначили прокуроров
Путин подписал указ о назначении прокуроров в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях