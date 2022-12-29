https://ria.ru/20221229/prigovor-1842343970.html

Путин подписал закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора

Путин подписал закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора

Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий процедуру оглашения судебного приговора - теперь зачитывать будут только его вводную и резолютивную... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:29

2022-12-29T20:29

2022-12-29T20:29

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совет федерации рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий процедуру оглашения судебного приговора - теперь зачитывать будут только его вводную и резолютивную части. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также увеличивается срок подачи апелляционной жалобы, представления на приговор или иное решение суда первой инстанции с 10 до 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копий приговора, определения, постановления. Как говорилось в заключении комитета Совфеда по конституционному законодательству, закон направлен на оптимизацию отдельных процессуальных процедур, а его реализация будет способствовать обеспечению реализации прав граждан на доступ к правосудию.

https://ria.ru/20221229/gosuslug-1842337236.html

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общество, владимир путин, совет федерации рф, россия