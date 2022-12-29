Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/prigovor-1842343970.html
Путин подписал закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора
Путин подписал закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора
Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий процедуру оглашения судебного приговора - теперь зачитывать будут только его вводную и резолютивную... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:29
2022-12-29T20:29
общество
владимир путин
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151804/82/1518048271_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_70798fccf2513a173d8c52e5dadd4325.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий процедуру оглашения судебного приговора - теперь зачитывать будут только его вводную и резолютивную части. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также увеличивается срок подачи апелляционной жалобы, представления на приговор или иное решение суда первой инстанции с 10 до 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копий приговора, определения, постановления. Как говорилось в заключении комитета Совфеда по конституционному законодательству, закон направлен на оптимизацию отдельных процессуальных процедур, а его реализация будет способствовать обеспечению реализации прав граждан на доступ к правосудию.
https://ria.ru/20221229/gosuslug-1842337236.html
https://ria.ru/20221229/scheta-1842341874.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151804/82/1518048271_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_3673cf4fab858ab2f406f3879496c71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, совет федерации рф, россия
Общество, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Россия
20:29 29.12.2022
 
Путин подписал закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора

Президент Путин подписал закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкСудья зачитывает приговор
Судья зачитывает приговор - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Судья зачитывает приговор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий процедуру оглашения судебного приговора - теперь зачитывать будут только его вводную и резолютивную части.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 19:43
Путин подписал закон о единых стандартах госуслуг
Также увеличивается срок подачи апелляционной жалобы, представления на приговор или иное решение суда первой инстанции с 10 до 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копий приговора, определения, постановления.
Как говорилось в заключении комитета Совфеда по конституционному законодательству, закон направлен на оптимизацию отдельных процессуальных процедур, а его реализация будет способствовать обеспечению реализации прав граждан на доступ к правосудию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 20:16
Путин запретил перечислять взыскиваемые деньги на счета в зарубежных банках
 
ОбществоВладимир ПутинСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала