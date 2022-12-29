https://ria.ru/20221229/prigovor-1842128213.html

Житель Хабаровска, сбросивший с балкона спящую сожительницу, получил 12 лет

Житель Хабаровска, сбросивший с балкона спящую сожительницу, получил 12 лет - РИА Новости, 29.12.2022

Житель Хабаровска, сбросивший с балкона спящую сожительницу, получил 12 лет

Ревнивый житель Хабаровска, сбросивший с восьмого этажа свою пассию, осужден на 12 лет за убийство, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:21

2022-12-29T11:21

2022-12-29T11:21

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 29 дек - РИА Новости. Ревнивый житель Хабаровска, сбросивший с восьмого этажа свою пассию, осужден на 12 лет за убийство, сообщает прокуратура Хабаровского края. Судом установлено, что в мае 2020 года фигурант, "испытывая чувство ревности, воспользовавшись тем, что его сожительница спала в состоянии алкогольного опьянения, вынес ее на балкон квартиры и скинул с 8 этажа", 40-летняя женщина погибла на месте. Также отмечается, что обвиняемый в убийстве мужчина ранее был оправдан на основании вердикта присяжных, но краевой суд после подачи прокуратурой апелляционного представления отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20210922/peterburg-1751323300.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, хабаровский край