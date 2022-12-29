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Житель Хабаровска, сбросивший с балкона спящую сожительницу, получил 12 лет - РИА Новости, 29.12.2022
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Житель Хабаровска, сбросивший с балкона спящую сожительницу, получил 12 лет
Житель Хабаровска, сбросивший с балкона спящую сожительницу, получил 12 лет - РИА Новости, 29.12.2022
Житель Хабаровска, сбросивший с балкона спящую сожительницу, получил 12 лет
Ревнивый житель Хабаровска, сбросивший с восьмого этажа свою пассию, осужден на 12 лет за убийство, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:21
2022-12-29T11:21
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 29 дек - РИА Новости. Ревнивый житель Хабаровска, сбросивший с восьмого этажа свою пассию, осужден на 12 лет за убийство, сообщает прокуратура Хабаровского края. Судом установлено, что в мае 2020 года фигурант, "испытывая чувство ревности, воспользовавшись тем, что его сожительница спала в состоянии алкогольного опьянения, вынес ее на балкон квартиры и скинул с 8 этажа", 40-летняя женщина погибла на месте. Также отмечается, что обвиняемый в убийстве мужчина ранее был оправдан на основании вердикта присяжных, но краевой суд после подачи прокуратурой апелляционного представления отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
11:21 29.12.2022
 
Житель Хабаровска, сбросивший с балкона спящую сожительницу, получил 12 лет

Житель Хабаровска, сбросивший с восьмого этажа спящую сожительницу, получил 12 лет колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 29 дек - РИА Новости. Ревнивый житель Хабаровска, сбросивший с восьмого этажа свою пассию, осужден на 12 лет за убийство, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Судом установлено, что в мае 2020 года фигурант, "испытывая чувство ревности, воспользовавшись тем, что его сожительница спала в состоянии алкогольного опьянения, вынес ее на балкон квартиры и скинул с 8 этажа", 40-летняя женщина погибла на месте.
"Индустриальный районный суд г. Хабаровска на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя... Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что обвиняемый в убийстве мужчина ранее был оправдан на основании вердикта присяжных, но краевой суд после подачи прокуратурой апелляционного представления отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
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