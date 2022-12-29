https://ria.ru/20221229/prigovor-1842090926.html

Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года

Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года - РИА Новости, 29.12.2022

Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года

В Благовещенске суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении ножевого ранения сыну, увлекавшемуся компьютерными играми, сообщил главк... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:32

2022-12-29T08:32

2022-12-29T10:43

происшествия

благовещенск

россия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. В Благовещенске суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении ножевого ранения сыну, увлекавшемуся компьютерными играми, сообщил главк Следственного комитета по Амурской области. "Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в релизе.Мужчину обвиняли по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". По информации следствия, инцидент произошел в августе. Сорокасемилетний мужчина, будучи пьяным, поссорился с сыном из-за того, что тот играл в компьютерные игры и "высказал в адрес отца неуважение". Разозлившись, обвиняемый ударил подростка ножом в грудь. Юноша попал в больницу, а его отца задержали, а затем отправили под стражу.

https://ria.ru/20221213/ubiystvo-1838440904.html

благовещенск

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амурская область

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происшествия, благовещенск, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), благовещенский городской суд