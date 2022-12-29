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Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года - РИА Новости, 29.12.2022
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Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года
Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года - РИА Новости, 29.12.2022
Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года
В Благовещенске суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении ножевого ранения сыну, увлекавшемуся компьютерными играми, сообщил главк... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:32
2022-12-29T10:43
происшествия
благовещенск
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. В Благовещенске суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении ножевого ранения сыну, увлекавшемуся компьютерными играми, сообщил главк Следственного комитета по Амурской области. "Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в релизе.Мужчину обвиняли по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". По информации следствия, инцидент произошел в августе. Сорокасемилетний мужчина, будучи пьяным, поссорился с сыном из-за того, что тот играл в компьютерные игры и "высказал в адрес отца неуважение". Разозлившись, обвиняемый ударил подростка ножом в грудь. Юноша попал в больницу, а его отца задержали, а затем отправили под стражу.
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россия
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происшествия, благовещенск, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), благовещенский городской суд
Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Благовещенский городской суд
08:32 29.12.2022 (обновлено: 10:43 29.12.2022)
 
Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года

В Благовещенске отцу, ударившему сына ножом за компьютерные игры, дали три года колонии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. В Благовещенске суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении ножевого ранения сыну, увлекавшемуся компьютерными играми, сообщил главк Следственного комитета по Амурской области.
"Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в релизе.
Мужчину обвиняли по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". По информации следствия, инцидент произошел в августе. Сорокасемилетний мужчина, будучи пьяным, поссорился с сыном из-за того, что тот играл в компьютерные игры и "высказал в адрес отца неуважение".
Разозлившись, обвиняемый ударил подростка ножом в грудь. Юноша попал в больницу, а его отца задержали, а затем отправили под стражу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 19:13
В Приморье пенсионер пришел с повинной и рассказал, что убил сына
 
ПроисшествияБлаговещенскРоссияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Благовещенский городской суд
 
 
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