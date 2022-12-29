https://ria.ru/20221229/prigovor-1842090926.html
Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года
Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года - РИА Новости, 29.12.2022
Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года
В Благовещенске суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении ножевого ранения сыну, увлекавшемуся компьютерными играми, сообщил главк... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:32
2022-12-29T08:32
2022-12-29T10:43
происшествия
благовещенск
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
благовещенский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. В Благовещенске суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении ножевого ранения сыну, увлекавшемуся компьютерными играми, сообщил главк Следственного комитета по Амурской области. "Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в релизе.Мужчину обвиняли по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". По информации следствия, инцидент произошел в августе. Сорокасемилетний мужчина, будучи пьяным, поссорился с сыном из-за того, что тот играл в компьютерные игры и "высказал в адрес отца неуважение". Разозлившись, обвиняемый ударил подростка ножом в грудь. Юноша попал в больницу, а его отца задержали, а затем отправили под стражу.
https://ria.ru/20221213/ubiystvo-1838440904.html
благовещенск
россия
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), благовещенский городской суд
Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Благовещенский городской суд
08:32 29.12.2022 (обновлено: 10:43 29.12.2022)
Житель Благовещенска, ударивший ножом сына-геймера, получил три года
В Благовещенске отцу, ударившему сына ножом за компьютерные игры, дали три года колонии