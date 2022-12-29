https://ria.ru/20221229/pozhar-1842332406.html

В Петербурге загорелся склад

В Петербурге загорелся склад - РИА Новости, 29.12.2022

В Петербурге загорелся склад

Пожар произошел в складском здании в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:16

2022-12-29T19:16

2022-12-29T19:50

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел в складском здании в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на проспекте Непокоренных поступило в 16.41. "Происходит горение в складском здании, площадь уточняется. В 17.48 подан дополнительный номер №1 БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. Позже в ГУМЧС уточнили, что в складском здании "происходит горение на площади 80 квадратных метров". К ликвидации пожара привлечены от МЧС шесть единиц техники и 30 человек.

https://ria.ru/20221229/pozhar-1842321686.html

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия