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В Петербурге загорелся склад - РИА Новости, 29.12.2022
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В Петербурге загорелся склад
В Петербурге загорелся склад - РИА Новости, 29.12.2022
В Петербурге загорелся склад
Пожар произошел в складском здании в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:16
2022-12-29T19:50
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел в складском здании в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на проспекте Непокоренных поступило в 16.41. "Происходит горение в складском здании, площадь уточняется. В 17.48 подан дополнительный номер №1 БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. Позже в ГУМЧС уточнили, что в складском здании "происходит горение на площади 80 квадратных метров". К ликвидации пожара привлечены от МЧС шесть единиц техники и 30 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
19:16 29.12.2022 (обновлено: 19:50 29.12.2022)
 
В Петербурге загорелся склад

В Петербурге произошел пожар в складском здании на площади 80 квадратных метров

© Фото : ГУМЧС России по Ленинградской областиПоследствия пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга
Последствия пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : ГУМЧС России по Ленинградской области
Последствия пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел в складском здании в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре на проспекте Непокоренных поступило в 16.41.
"Происходит горение в складском здании, площадь уточняется. В 17.48 подан дополнительный номер №1 БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
Позже в ГУМЧС уточнили, что в складском здании "происходит горение на площади 80 квадратных метров".
К ликвидации пожара привлечены от МЧС шесть единиц техники и 30 человек.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 18:33
Шестилетний ребенок погиб при пожаре в квартире на севере Москвы
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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