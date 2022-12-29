10:05 29.12.2022 (обновлено: 10:59 29.12.2022)
После смерти семьи при пожаре в Омске завели уголовное дело
СК завел дело после смерти родителей и трехлетней дочери при пожаре в жилом доме в Омске
© Фото : СУСК РФ по Омской областиВ Омске возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибла семья
© Фото : СУСК РФ по Омской области
В Омске возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибла семья
ОМСК, 29 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после смерти семьи из двух родителей и 3-летней дочери, погибших в пожаре в Омске, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Пожар произошел около 20.40 (17.40 мск) 28 декабря в многоквартирном доме на проспекте Космический в Омске.
"Во время пожара от острого отравления продуктами горения погибли 3-летняя девочка и ее родители - мужчина, 1993 года рождения, и женщина, 1982 года рождения", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Следователи совместно с криминалистами предварительно установили, что очагом возгорания является электроплита. Возможно произошел ее перекал. Точная причина пожара все ещё устанавливается.
"Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности", - добавили в пресс-службе.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
18 ноября, 10:47Крупные пожары в жилых домах в России в 2021-2022 годах