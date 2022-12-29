https://ria.ru/20221229/pozhar-1842108226.html

После смерти семьи при пожаре в Омске завели уголовное дело

После смерти семьи при пожаре в Омске завели уголовное дело - РИА Новости, 29.12.2022

После смерти семьи при пожаре в Омске завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело после смерти семьи из двух родителей и 3-летней дочери, погибших в пожаре в Омске, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:05

2022-12-29T10:05

2022-12-29T10:59

происшествия

омск

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842122270_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cf9f3499708669da7e1e290698d3bb73.jpg

ОМСК, 29 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после смерти семьи из двух родителей и 3-летней дочери, погибших в пожаре в Омске, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Пожар произошел около 20.40 (17.40 мск) 28 декабря в многоквартирном доме на проспекте Космический в Омске. Следователи совместно с криминалистами предварительно установили, что очагом возгорания является электроплита. Возможно произошел ее перекал. Точная причина пожара все ещё устанавливается. "Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности", - добавили в пресс-службе. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, омская область