https://ria.ru/20221228/pozhar-1842036320.html

В Омске при пожаре в многоквартирном доме погибла семья из трех человек

В Омске при пожаре в многоквартирном доме погибла семья из трех человек - РИА Новости, 28.12.2022

В Омске при пожаре в многоквартирном доме погибла семья из трех человек

Прокуратура Омской области организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли семейная пара и их трехлетний ребенок, сообщили в пресс-службе областного... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:56

2022-12-28T19:56

2022-12-28T19:56

происшествия

жилье

омск

омская область

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ОМСК, 28 дек - РИА Новости. Прокуратура Омской области организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли семейная пара и их трехлетний ребенок, сообщили в пресс-службе областного ведомства. Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Космическом в городе Омске. Информация о возгорании поступила в 20.40 (17.40 мск). "По предварительным данным, в результате возгорания погиб трехлетний ребенок и его родители", - отметили в пресс-службе. На место происшествия выехал прокурор Октябрьского округа Омска Петр Щербина. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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омск

омская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, омск, омская область