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В Омске при пожаре в многоквартирном доме погибла семья из трех человек
В Омске при пожаре в многоквартирном доме погибла семья из трех человек - РИА Новости, 28.12.2022
В Омске при пожаре в многоквартирном доме погибла семья из трех человек
Прокуратура Омской области организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли семейная пара и их трехлетний ребенок, сообщили в пресс-службе областного... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:56
2022-12-28T19:56
2022-12-28T19:56
происшествия
жилье
омск
омская область
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ОМСК, 28 дек - РИА Новости. Прокуратура Омской области организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли семейная пара и их трехлетний ребенок, сообщили в пресс-службе областного ведомства. Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Космическом в городе Омске. Информация о возгорании поступила в 20.40 (17.40 мск). "По предварительным данным, в результате возгорания погиб трехлетний ребенок и его родители", - отметили в пресс-службе. На место происшествия выехал прокурор Октябрьского округа Омска Петр Щербина. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, омск, омская область
Происшествия, Жилье, Омск, Омская область
В Омске при пожаре в многоквартирном доме погибла семья из трех человек
Прокуратура Омской области проведет проверку после гибели в пожаре семьи из трех человек