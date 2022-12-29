Лидер немецкой оппозиции призвал поставить танки Украине
Лидер немецкой оппозиционной партии ХДС Мерц призвал поставить танки и БМП Украине
© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Германии необходимо поставить Украине боевые танки западного производства и тем самым проявить лидерские качества на европейском уровне, заявил в четверг лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью агентству dpa.
"Поддержка Украины бронетранспортерами и боевыми танками не продлит эту войну, а сократит ее. Германия и другие европейские страны давно должны были поставить Украине БМП и боевые танки западной разработки", - сообщил он.
Однако в кабинете канцлера Олафа Шольца, видимо, "не хватает политической воли", чтобы взять на себя лидерство в Европе в этом вопросе, считает политик.
Ранее депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что в Германии нет стремления к разрешению конфликта на Украине мирным путем, но присутствует желание добиться победы Киева военными поставками. По её мнению, поставки все большего количества оружия Украине не смогут разрешить ситуацию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.