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Лидер немецкой оппозиции призвал поставить танки Украине - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/postavki-1842193668.html
Лидер немецкой оппозиции призвал поставить танки Украине
Лидер немецкой оппозиции призвал поставить танки Украине - РИА Новости, 29.12.2022
Лидер немецкой оппозиции призвал поставить танки Украине
Германии необходимо поставить Украине боевые танки западного производства и тем самым проявить лидерские качества на европейском уровне, заявил в четверг лидер... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:40
2022-12-29T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
фридрих мерц
олаф шольц
германия
россия
украина
нато
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Германии необходимо поставить Украине боевые танки западного производства и тем самым проявить лидерские качества на европейском уровне, заявил в четверг лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью агентству dpa. "Поддержка Украины бронетранспортерами и боевыми танками не продлит эту войну, а сократит ее. Германия и другие европейские страны давно должны были поставить Украине БМП и боевые танки западной разработки", - сообщил он. Однако в кабинете канцлера Олафа Шольца, видимо, "не хватает политической воли", чтобы взять на себя лидерство в Европе в этом вопросе, считает политик. Ранее депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что в Германии нет стремления к разрешению конфликта на Украине мирным путем, но присутствует желание добиться победы Киева военными поставками. По её мнению, поставки все большего количества оружия Украине не смогут разрешить ситуацию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221229/postavki-1842119315.html
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в мире, фридрих мерц, олаф шольц, германия, россия, украина, нато, хдс/хсс, левая (партия), сара вагенкнехт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Германия, Россия, Украина, НАТО, ХДС/ХСС, Левая (партия), Сара Вагенкнехт
13:40 29.12.2022
 
Лидер немецкой оппозиции призвал поставить танки Украине

Лидер немецкой оппозиционной партии ХДС Мерц призвал поставить танки и БМП Украине

© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
Немецкий основной боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Германии необходимо поставить Украине боевые танки западного производства и тем самым проявить лидерские качества на европейском уровне, заявил в четверг лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью агентству dpa.
"Поддержка Украины бронетранспортерами и боевыми танками не продлит эту войну, а сократит ее. Германия и другие европейские страны давно должны были поставить Украине БМП и боевые танки западной разработки", - сообщил он.
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Однако в кабинете канцлера Олафа Шольца, видимо, "не хватает политической воли", чтобы взять на себя лидерство в Европе в этом вопросе, считает политик.
Ранее депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что в Германии нет стремления к разрешению конфликта на Украине мирным путем, но присутствует желание добиться победы Киева военными поставками. По её мнению, поставки все большего количества оружия Украине не смогут разрешить ситуацию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФридрих МерцОлаф ШольцГерманияРоссияУкраинаНАТОХДС/ХССЛевая (партия)Сара Вагенкнехт
 
 
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