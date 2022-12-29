Рейтинг@Mail.ru
Франция изучает возможность поставок Украине систем ПВО Mamba - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/postavki-1842119315.html
Франция изучает возможность поставок Украине систем ПВО Mamba
Франция изучает возможность поставок Украине систем ПВО Mamba - РИА Новости, 29.12.2022
Франция изучает возможность поставок Украине систем ПВО Mamba
Франция изучает возможность поставок франко-итальянских систем ПВО Mamba Киеву, сообщил в четверг глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:49
2022-12-29T10:49
в мире
украина
франция
россия
нато
алексей резников
себастьян лекорню
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Франция изучает возможность поставок франко-итальянских систем ПВО Mamba Киеву, сообщил в четверг глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL. "Мы сейчас находимся в стадии обсуждений с итальянцами. Пока рано что-то говорить. MAMBA – это самый верхний уровень защиты, аналог американского Patriot. Президент (Эммануэль) Макрон попросил нас изучить возможность поставок, но мы сами нуждаемся в этих системах, чтобы защитить территорию Франции – например, даже в ходе предстоящих Олимпийских игр. Пока рано что-то говорить", - сказал он. Он также отметил, что ведутся переговоры по поставке Киеву радаров средней дальности GM200. "Мы должны дать Украине законные средства защитить себя от атак с воздуха, не средства нападения, а средства обороны. Они могут делать это с помощью недавно поставленных ЗРК Crotale средней дальности и с помощью ПЗРК Mistral малой дальности. Мы также обсуждаем поставку радиолокационных систем средней дальности GM200, это один из вопросов, которые мы обсуждали в ходе моего визита в Киев", - сказал министр. Лекорню отверг заявления о том, что военная помощь Украине ослабляет обороноспособность Франции, заявив, что "важнейшие интересы Франции защищены нашим ядерным потенциалом". Накануне глава французского военного ведомства посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой минобороны Украины Алексеем Резниковым. Лекорню заверил Киев, что Франция продолжит оказывать стране военную помощь. Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Mistral и Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Cистема ПВО SAMP/T Mamba разработана концернами MBDA и Thales в рамках итало-французского оборонного проекта Eurosam.
https://ria.ru/20221225/tanki-1841209429.html
https://ria.ru/20221222/patriot-1840654711.html
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840518612.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, нато, алексей резников, себастьян лекорню, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Россия, НАТО, Алексей Резников, Себастьян Лекорню, Владимир Зеленский
10:49 29.12.2022
 
Франция изучает возможность поставок Украине систем ПВО Mamba

Франция изучает возможность поставок Украине франко-итальянских систем ПВО Mamba

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции
Флаги на территории посольства Франции - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Франция изучает возможность поставок франко-итальянских систем ПВО Mamba Киеву, сообщил в четверг глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL.
"Мы сейчас находимся в стадии обсуждений с итальянцами. Пока рано что-то говорить. MAMBA – это самый верхний уровень защиты, аналог американского Patriot. Президент (Эммануэль) Макрон попросил нас изучить возможность поставок, но мы сами нуждаемся в этих системах, чтобы защитить территорию Франции – например, даже в ходе предстоящих Олимпийских игр. Пока рано что-то говорить", - сказал он.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 14:25
Большинство немцев высказались против поставки танков Киеву, показал опрос
Он также отметил, что ведутся переговоры по поставке Киеву радаров средней дальности GM200.
"Мы должны дать Украине законные средства защитить себя от атак с воздуха, не средства нападения, а средства обороны. Они могут делать это с помощью недавно поставленных ЗРК Crotale средней дальности и с помощью ПЗРК Mistral малой дальности. Мы также обсуждаем поставку радиолокационных систем средней дальности GM200, это один из вопросов, которые мы обсуждали в ходе моего визита в Киев", - сказал министр.
Лекорню отверг заявления о том, что военная помощь Украине ослабляет обороноспособность Франции, заявив, что "важнейшие интересы Франции защищены нашим ядерным потенциалом".
Накануне глава французского военного ведомства посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой минобороны Украины Алексеем Резниковым. Лекорню заверил Киев, что Франция продолжит оказывать стране военную помощь.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 18:59Специальная военная операция на Украине
Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину
Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Mistral и Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Cистема ПВО SAMP/T Mamba разработана концернами MBDA и Thales в рамках итало-французского оборонного проекта Eurosam.
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 13:22Специальная военная операция на Украине
Песков: поставки вооружений Киеву продлевают страдания украинского народа
 
В миреУкраинаФранцияРоссияНАТОАлексей РезниковСебастьян ЛекорнюВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала