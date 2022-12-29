https://ria.ru/20221229/postavki-1842119315.html

Франция изучает возможность поставок Украине систем ПВО Mamba

Франция изучает возможность поставок Украине систем ПВО Mamba - РИА Новости, 29.12.2022

Франция изучает возможность поставок Украине систем ПВО Mamba

Франция изучает возможность поставок франко-итальянских систем ПВО Mamba Киеву, сообщил в четверг глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:49

2022-12-29T10:49

2022-12-29T10:49

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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Франция изучает возможность поставок франко-итальянских систем ПВО Mamba Киеву, сообщил в четверг глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL. "Мы сейчас находимся в стадии обсуждений с итальянцами. Пока рано что-то говорить. MAMBA – это самый верхний уровень защиты, аналог американского Patriot. Президент (Эммануэль) Макрон попросил нас изучить возможность поставок, но мы сами нуждаемся в этих системах, чтобы защитить территорию Франции – например, даже в ходе предстоящих Олимпийских игр. Пока рано что-то говорить", - сказал он. Он также отметил, что ведутся переговоры по поставке Киеву радаров средней дальности GM200. "Мы должны дать Украине законные средства защитить себя от атак с воздуха, не средства нападения, а средства обороны. Они могут делать это с помощью недавно поставленных ЗРК Crotale средней дальности и с помощью ПЗРК Mistral малой дальности. Мы также обсуждаем поставку радиолокационных систем средней дальности GM200, это один из вопросов, которые мы обсуждали в ходе моего визита в Киев", - сказал министр. Лекорню отверг заявления о том, что военная помощь Украине ослабляет обороноспособность Франции, заявив, что "важнейшие интересы Франции защищены нашим ядерным потенциалом". Накануне глава французского военного ведомства посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой минобороны Украины Алексеем Резниковым. Лекорню заверил Киев, что Франция продолжит оказывать стране военную помощь. Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Mistral и Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Cистема ПВО SAMP/T Mamba разработана концернами MBDA и Thales в рамках итало-французского оборонного проекта Eurosam.

https://ria.ru/20221225/tanki-1841209429.html

https://ria.ru/20221222/patriot-1840654711.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840518612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, франция, россия, нато, алексей резников, себастьян лекорню, владимир зеленский