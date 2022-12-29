https://ria.ru/20221229/ponomarev-1842090510.html
Источник сообщил об обысках в регионах по делу экс-депутата Пономарева*
Источник сообщил об обысках в регионах по делу экс-депутата Пономарева* - РИА Новости, 29.12.2022
Источник сообщил об обысках в регионах по делу экс-депутата Пономарева*
Утром в четверг в семи регионах России проходят обыски в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Ильи Пономарева* уголовного дела о фейках о российской... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:28
2022-12-29T08:28
2022-12-29T11:51
происшествия
илья пономарев
россия
польша
госдума рф
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130326/03/1303260314_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_b39b532950fde5a671ccf44710996848.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Утром в четверг в семи регионах России проходят обыски в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Ильи Пономарева* уголовного дела о фейках о российской армии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Находящийся за границей Пономарев* ранее был объявлен в розыск и заочно арестован, ему вменяется пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России по мотивам политической ненависти").По его словам, обыски проходят в том числе у основателя платформы "Выдвижение" Михаила Лобанова. В ходе оперативных мероприятий изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, документы. Как рассказал собеседник агентства, силовики проверяют в том числе возможные связи администраторов Telegram-каналов и бывших депутатов с СБУ и другими иностранными спецслужбами.В сентябре источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что трое администраторов Telegram-канала "Утро февраля", связанного с Пономаревым*, уехали из России после допросов. Также в сентябре сообщалось об обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России". По версии правоохранителей, Пономарев* консультировал "Легион".Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство."Съезд народных депутатов России" прошел с 4 по 7 ноября в Яблонне (Польша), Пономарев* принимал в нем участие. На встрече было принято обращение к оппозиции в РФ. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что направил в Генпрокуратуру материалы о съезде, на котором призывали к экстремизму.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130326/03/1303260314_336:0:3000:1998_1920x0_80_0_0_9576555b6feca5bbaa222ea23e8cddca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, илья пономарев, россия, польша, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Илья Пономарев, Россия, Польша, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
08:28 29.12.2022 (обновлено: 11:51 29.12.2022)
Источник сообщил об обысках в регионах по делу экс-депутата Пономарева*
Обыски проходят в семи регионах у админов Telegram-каналов по делу экс-депутата Пономарева
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Утром в четверг в семи регионах России проходят обыски в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Ильи Пономарева* уголовного дела о фейках о российской армии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Находящийся за границей Пономарев* ранее был объявлен в розыск и заочно арестован, ему вменяется пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России по мотивам политической ненависти").
"Обыски идут у администраторов Telegram-каналов "Утро февраля" и бывших муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в Польше в так называемом "Съезде народных депутатов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обыски проходят в том числе у основателя платформы "Выдвижение" Михаила Лобанова. В ходе оперативных мероприятий изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, документы. Как рассказал собеседник агентства, силовики проверяют в том числе возможные связи администраторов Telegram-каналов и бывших депутатов с СБУ и другими иностранными спецслужбами.
В сентябре источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что трое администраторов Telegram-канала "Утро февраля", связанного с Пономаревым*, уехали из России после допросов. Также в сентябре сообщалось об обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России". По версии правоохранителей, Пономарев* консультировал "Легион".
Экс-депутат Госдумы
Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США
, а потом на Украину
, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.
"Съезд народных депутатов России" прошел с 4 по 7 ноября в Яблонне (Польша), Пономарев* принимал в нем участие. На встрече было принято обращение к оппозиции в РФ. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что направил в Генпрокуратуру
материалы о съезде, на котором призывали к экстремизму.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.