https://ria.ru/20221229/ponomarev-1842090510.html

Источник сообщил об обысках в регионах по делу экс-депутата Пономарева*

Источник сообщил об обысках в регионах по делу экс-депутата Пономарева* - РИА Новости, 29.12.2022

Источник сообщил об обысках в регионах по делу экс-депутата Пономарева*

Утром в четверг в семи регионах России проходят обыски в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Ильи Пономарева* уголовного дела о фейках о российской... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:28

2022-12-29T08:28

2022-12-29T11:51

происшествия

илья пономарев

россия

польша

госдума рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Утром в четверг в семи регионах России проходят обыски в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Ильи Пономарева* уголовного дела о фейках о российской армии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Находящийся за границей Пономарев* ранее был объявлен в розыск и заочно арестован, ему вменяется пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России по мотивам политической ненависти").По его словам, обыски проходят в том числе у основателя платформы "Выдвижение" Михаила Лобанова. В ходе оперативных мероприятий изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, документы. Как рассказал собеседник агентства, силовики проверяют в том числе возможные связи администраторов Telegram-каналов и бывших депутатов с СБУ и другими иностранными спецслужбами.В сентябре источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что трое администраторов Telegram-канала "Утро февраля", связанного с Пономаревым*, уехали из России после допросов. Также в сентябре сообщалось об обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России". По версии правоохранителей, Пономарев* консультировал "Легион".Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство."Съезд народных депутатов России" прошел с 4 по 7 ноября в Яблонне (Польша), Пономарев* принимал в нем участие. На встрече было принято обращение к оппозиции в РФ. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что направил в Генпрокуратуру материалы о съезде, на котором призывали к экстремизму.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, илья пономарев, россия, польша, госдума рф, генеральная прокуратура рф