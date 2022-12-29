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Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации
Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022
Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации
Автомобили, прицелы и бинокли передали из Волгоградской области военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:19
2022-12-29T15:19
2022-12-29T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 29 дек – РИА Новости. Автомобили, прицелы и бинокли передали из Волгоградской области военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба администрации региона. "Автомобили повышенной проходимости, тепловизионные монокуляры, бинокли и прицелы — военнослужащим региона, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, передана техника и очередная партия спецснаряжения", - говорится в сообщении. Отмечается, что техника закуплена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО "За Победу", за время работы которого жителями и предприятиями региона было перечислено около 535 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область
Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации
Волгоградская область передала военным в зону спецоперации автомобили, прицелы и бинокли