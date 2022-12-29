https://ria.ru/20221229/pomosch-1842238846.html

Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации

Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022

Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации

Автомобили, прицелы и бинокли передали из Волгоградской области военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:19

2022-12-29T15:19

2022-12-29T15:19

специальная военная операция на украине

безопасность

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842238485_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_0cb3bfdfb2ff58f8bac971672e0c2651.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 дек – РИА Новости. Автомобили, прицелы и бинокли передали из Волгоградской области военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба администрации региона. "Автомобили повышенной проходимости, тепловизионные монокуляры, бинокли и прицелы — военнослужащим региона, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, передана техника и очередная партия спецснаряжения", - говорится в сообщении. Отмечается, что техника закуплена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО "За Победу", за время работы которого жителями и предприятиями региона было перечислено около 535 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, волгоградская область