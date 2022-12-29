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Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации
Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022
Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации
Автомобили, прицелы и бинокли передали из Волгоградской области военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:19
2022-12-29T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 29 дек – РИА Новости. Автомобили, прицелы и бинокли передали из Волгоградской области военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба администрации региона. "Автомобили повышенной проходимости, тепловизионные монокуляры, бинокли и прицелы — военнослужащим региона, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, передана техника и очередная партия спецснаряжения", - говорится в сообщении. Отмечается, что техника закуплена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО "За Победу", за время работы которого жителями и предприятиями региона было перечислено около 535 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область
15:19 29.12.2022
 
Волгоградская область передала технику военным в зону спецоперации

Волгоградская область передала военным в зону спецоперации автомобили, прицелы и бинокли

© Фото : Администрация Волгоградской областиАвтомобили, переданные для участников СВО в Волгоградской области
Автомобили, переданные для участников СВО в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Администрация Волгоградской области
Автомобили, переданные для участников СВО в Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 29 дек – РИА Новости. Автомобили, прицелы и бинокли передали из Волгоградской области военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба администрации региона.
"Автомобили повышенной проходимости, тепловизионные монокуляры, бинокли и прицелы — военнослужащим региона, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, передана техника и очередная партия спецснаряжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что техника закуплена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО "За Победу", за время работы которого жителями и предприятиями региона было перечислено около 535 миллионов рублей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолгоградская область
 
 
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