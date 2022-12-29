https://ria.ru/20221229/poltava-1842176976.html

Мэра Полтавы заподозрили в незаконном распространении данных о военных ВСУ

Мэра Полтавы заподозрили в незаконном распространении данных о военных ВСУ - РИА Новости, 29.12.2022

Мэра Полтавы заподозрили в незаконном распространении данных о военных ВСУ

Мэру Полтавы Александру Мамаю представители службы безопасности Украины вручили подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:09

2022-12-29T13:09

2022-12-29T13:20

полтава

украина

в мире

александр мамай

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832445120_0:10:3177:1797_1920x0_80_0_0_d5350da1037cae018e222298986ccce6.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэру Полтавы Александру Мамаю представители службы безопасности Украины вручили подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск, сообщает в четверг украинское издание "Страна"."Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 уголовного кодекса - "несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ (вооруженных сил Украины - ред.)", - сообщает издание со ссылкой на свои источники в службе безопасности Украины.Украинское издание Zmist ранее сообщало об открытии в отношении Мамая уголовного производства по факту распространения информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на территории Украины. Как указывает издание, разглашение информации в условиях действия военного положения предусматривает ответственность за обнародование сведений о движении, перемещении или размещении украинских войск.По данным СМИ, 15 декабря Мамай сообщил, что в полтавской общине "будет дислоцироваться военная часть, которая будет заниматься тремя областями".

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842122093.html

полтава

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

полтава, украина, в мире, александр мамай, вооруженные силы украины