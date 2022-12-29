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Мэра Полтавы заподозрили в незаконном распространении данных о военных ВСУ - РИА Новости, 29.12.2022
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Мэра Полтавы заподозрили в незаконном распространении данных о военных ВСУ
Мэра Полтавы заподозрили в незаконном распространении данных о военных ВСУ - РИА Новости, 29.12.2022
Мэра Полтавы заподозрили в незаконном распространении данных о военных ВСУ
Мэру Полтавы Александру Мамаю представители службы безопасности Украины вручили подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:09
2022-12-29T13:20
полтава
украина
в мире
александр мамай
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэру Полтавы Александру Мамаю представители службы безопасности Украины вручили подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск, сообщает в четверг украинское издание "Страна"."Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 уголовного кодекса - "несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ (вооруженных сил Украины - ред.)", - сообщает издание со ссылкой на свои источники в службе безопасности Украины.Украинское издание Zmist ранее сообщало об открытии в отношении Мамая уголовного производства по факту распространения информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на территории Украины. Как указывает издание, разглашение информации в условиях действия военного положения предусматривает ответственность за обнародование сведений о движении, перемещении или размещении украинских войск.По данным СМИ, 15 декабря Мамай сообщил, что в полтавской общине "будет дислоцироваться военная часть, которая будет заниматься тремя областями".
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полтава, украина, в мире, александр мамай, вооруженные силы украины
Полтава, Украина, В мире, Александр Мамай, Вооруженные силы Украины
13:09 29.12.2022 (обновлено: 13:20 29.12.2022)
 
Мэра Полтавы заподозрили в незаконном распространении данных о военных ВСУ

Мэру Полтавы вручили подозрение в распространении информации о размещении военных ВСУ

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэру Полтавы Александру Мамаю представители службы безопасности Украины вручили подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск, сообщает в четверг украинское издание "Страна".
"Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 уголовного кодекса - "несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ (вооруженных сил Украины - ред.)", - сообщает издание со ссылкой на свои источники в службе безопасности Украины.
Украинское издание Zmist ранее сообщало об открытии в отношении Мамая уголовного производства по факту распространения информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на территории Украины. Как указывает издание, разглашение информации в условиях действия военного положения предусматривает ответственность за обнародование сведений о движении, перемещении или размещении украинских войск.
По данным СМИ, 15 декабря Мамай сообщил, что в полтавской общине "будет дислоцироваться военная часть, которая будет заниматься тремя областями".
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ПолтаваУкраинаВ миреАлександр МамайВооруженные силы Украины
 
 
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