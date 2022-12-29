https://ria.ru/20221229/polsha-1842305322.html

Польская Лодзь отказалась от празднования Нового года

Польская Лодзь отказалась от празднования Нового года - РИА Новости, 29.12.2022

Польская Лодзь отказалась от празднования Нового года

Польская Лодзь отказалась от новогоднего празднования ради экономии, сообщил журналистам пресс-секретарь мэра города Марчин Масловский. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:00

2022-12-29T18:00

2022-12-29T18:00

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ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Польская Лодзь отказалась от новогоднего празднования ради экономии, сообщил журналистам пресс-секретарь мэра города Марчин Масловский. "Мероприятие на достойном уровне стоит несколько миллионов злотых. Лодзь имеет более важные расходы, особенно в нынешней бюджетной ситуации", - сказал Масловский. Единственное организованное городом мероприятие состоится на мануфактурном рынке, где запланировано световое шоу. Руководство города приглашает жителей посетить это шоу вместо того, чтобы массово использовать петарды и фейерверки. От городских новогодних мероприятий отказались и некоторые другие польские города, в частности Петркув-Трибунальский, Белхатув.

https://ria.ru/20221012/varshava-1823466646.html

https://ria.ru/20221012/krakov-1823461679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лодзь, польша, новый год