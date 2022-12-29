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В Польше существенно вырастут налоги для физлиц в 2023 году, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
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В Польше существенно вырастут налоги для физлиц в 2023 году, пишут СМИ
В Польше существенно вырастут налоги для физлиц в 2023 году, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
В Польше существенно вырастут налоги для физлиц в 2023 году, пишут СМИ
Налоги для физических лиц существенно вырастут в Польше с начала 2023 года, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:03
2022-12-29T15:03
польша
налоги
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ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Налоги для физических лиц существенно вырастут в Польше с начала 2023 года, сообщает издание Rzeczpospolita. "Начало года приведет к резкому повышению налогов. Вырастет не только НДС и акцизы. Очень сильно вырастут ставки социального страхования и максимальные ставки налогов и сборов за земельные участки, жилье, владение собакой", - говорится в сообщении. В частности, с нового года повысятся максимальные ставки местных налогов и сборов, в том числе налог на недвижимость. Стоимость налога за квадратный метр квартиры вырастет с 0,89 до 1 злотого (с 0,2 до 0,22 доллара). К концу года в Польше закончится действие ряда антиинфляционных мер. Самым серьезным изменением, которое будет влиять на цены на все товары и услуги, будет повышение НДС на топливо. С Нового года на смену сниженной ставке в 8% возвращается ставка 23%. С нуля до 23% возрастет НДС на природный газ и с 5 до 23% - на электрическую и тепловую энергию. Кроме того акциз на алкоголь увеличится на 5%, а на сигареты и табачные изделия - на 10%. В 2023 году лица, ведущие хозяйственную деятельность, будут ежемесячно платить более 1400 злотых (около 318 долларов) взноса на социальное обеспечение. Повышение составит более 200 злотых (около 45 долларов). Это отразится на более чем двух миллионах предпринимателей. Также значительно увеличатся местные налоги и сборы. За торговлю на рынке максимальная суточная плата будет увеличена более чем на 100 злотых (около 23 долларов) до 953,38 злотых (около 216 долларов). Плата за владение собакой в 2023 году превысит 150 злотых (около 34 долларов).
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польша, налоги
Польша, Налоги
15:03 29.12.2022
 
В Польше существенно вырастут налоги для физлиц в 2023 году, пишут СМИ

Rzeczpospolita: в Польше с начала 2023 года существенно вырастут налоги для физических лиц

© Fotolia / haidamacВид на город Пшемысль, Польша
Вид на город Пшемысль, Польша - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Fotolia / haidamac
Вид на город Пшемысль, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Налоги для физических лиц существенно вырастут в Польше с начала 2023 года, сообщает издание Rzeczpospolita.
"Начало года приведет к резкому повышению налогов. Вырастет не только НДС и акцизы. Очень сильно вырастут ставки социального страхования и максимальные ставки налогов и сборов за земельные участки, жилье, владение собакой", - говорится в сообщении.
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В частности, с нового года повысятся максимальные ставки местных налогов и сборов, в том числе налог на недвижимость. Стоимость налога за квадратный метр квартиры вырастет с 0,89 до 1 злотого (с 0,2 до 0,22 доллара).
К концу года в Польше закончится действие ряда антиинфляционных мер. Самым серьезным изменением, которое будет влиять на цены на все товары и услуги, будет повышение НДС на топливо. С Нового года на смену сниженной ставке в 8% возвращается ставка 23%.
С нуля до 23% возрастет НДС на природный газ и с 5 до 23% - на электрическую и тепловую энергию.
Кроме того акциз на алкоголь увеличится на 5%, а на сигареты и табачные изделия - на 10%.
В 2023 году лица, ведущие хозяйственную деятельность, будут ежемесячно платить более 1400 злотых (около 318 долларов) взноса на социальное обеспечение. Повышение составит более 200 злотых (около 45 долларов). Это отразится на более чем двух миллионах предпринимателей.
Также значительно увеличатся местные налоги и сборы. За торговлю на рынке максимальная суточная плата будет увеличена более чем на 100 злотых (около 23 долларов) до 953,38 злотых (около 216 долларов). Плата за владение собакой в 2023 году превысит 150 злотых (около 34 долларов).
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