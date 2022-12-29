https://ria.ru/20221229/polsha-1842205445.html

Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19

Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022

Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19

Польша хочет потратить на финансирование армии деньги европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, говорится в заявлении премьер-министра... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:00

2022-12-29T14:00

2022-12-29T14:36

в мире

польша

матеуш моравецкий

евросоюз

еврокомиссия

европа

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ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Польша хочет потратить на финансирование армии деньги европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, говорится в заявлении премьер-министра республики Матеуша Моравецкого в Twitter. В июне комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии COVID-19 польской экономики на общую сумму более 35 миллиардов евро. При этом план Польши одобрили с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве по вопросу соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит стране эти средства лишь в случае реализации реформ, на которых настаивают в Еврокомиссии. В последнее время Польша проводит рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого. В июле 2020 года, после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС, лидеры страны договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии. Этот пакет экстренной помощи связан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза. В декабре того же года в Брюсселе был согласован данный финплан и фонд восстановления евроэкономики, которые до этого блокировали Польша и Венгрия. Претензии Варшавы и Будапешта касались намерения других стран связать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.

https://ria.ru/20221223/patriot-1840888450.html

https://ria.ru/20221223/polsha-1840709658.html

польша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, еврокомиссия, европа