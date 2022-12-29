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Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022
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Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19
Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022
Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19
Польша хочет потратить на финансирование армии деньги европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, говорится в заявлении премьер-министра... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:00
2022-12-29T14:36
в мире
польша
матеуш моравецкий
евросоюз
еврокомиссия
европа
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ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Польша хочет потратить на финансирование армии деньги европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, говорится в заявлении премьер-министра республики Матеуша Моравецкого в Twitter. В июне комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии COVID-19 польской экономики на общую сумму более 35 миллиардов евро. При этом план Польши одобрили с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве по вопросу соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит стране эти средства лишь в случае реализации реформ, на которых настаивают в Еврокомиссии. В последнее время Польша проводит рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого. В июле 2020 года, после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС, лидеры страны договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии. Этот пакет экстренной помощи связан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза. В декабре того же года в Брюсселе был согласован данный финплан и фонд восстановления евроэкономики, которые до этого блокировали Польша и Венгрия. Претензии Варшавы и Будапешта касались намерения других стран связать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.
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в мире, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, еврокомиссия, европа
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа
14:00 29.12.2022 (обновлено: 14:36 29.12.2022)
 
Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19

Польша хочет потратить на армию средства фонда Евросоюза по восстановления после COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Польша хочет потратить на финансирование армии деньги европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, говорится в заявлении премьер-министра республики Матеуша Моравецкого в Twitter.

"Спор с Европейской комиссией должен быть окончен. Настоящий конфликт разыгрывается на востоке от Польши, а средства из KPO означают больше денег на польскую армию", — подчеркнул политик.

В июне комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии COVID-19 польской экономики на общую сумму более 35 миллиардов евро.
При этом план Польши одобрили с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве по вопросу соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит стране эти средства лишь в случае реализации реформ, на которых настаивают в Еврокомиссии.
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В последнее время Польша проводит рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
В июле 2020 года, после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС, лидеры страны договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии. Этот пакет экстренной помощи связан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.
В декабре того же года в Брюсселе был согласован данный финплан и фонд восстановления евроэкономики, которые до этого блокировали Польша и Венгрия. Претензии Варшавы и Будапешта касались намерения других стран связать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.
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