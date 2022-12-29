https://ria.ru/20221229/polsha-1842205445.html
Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19
Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2022
Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19
Польша хочет потратить на финансирование армии деньги европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, говорится в заявлении премьер-министра... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:00
2022-12-29T14:00
2022-12-29T14:36
в мире
польша
матеуш моравецкий
евросоюз
еврокомиссия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Польша хочет потратить на финансирование армии деньги европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, говорится в заявлении премьер-министра республики Матеуша Моравецкого в Twitter. В июне комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии COVID-19 польской экономики на общую сумму более 35 миллиардов евро. При этом план Польши одобрили с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве по вопросу соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит стране эти средства лишь в случае реализации реформ, на которых настаивают в Еврокомиссии. В последнее время Польша проводит рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого. В июле 2020 года, после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС, лидеры страны договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии. Этот пакет экстренной помощи связан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза. В декабре того же года в Брюсселе был согласован данный финплан и фонд восстановления евроэкономики, которые до этого блокировали Польша и Венгрия. Претензии Варшавы и Будапешта касались намерения других стран связать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.
https://ria.ru/20221223/patriot-1840888450.html
https://ria.ru/20221223/polsha-1840709658.html
польша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, еврокомиссия, европа
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа
14:00 29.12.2022 (обновлено: 14:36 29.12.2022)
Польша хочет потратить на армию деньги для восстановления после COVID-19
Польша хочет потратить на армию средства фонда Евросоюза по восстановления после COVID-19
ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости.
Польша хочет потратить на финансирование армии деньги европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, говорится в заявлении премьер-министра республики Матеуша Моравецкого в Twitter
.
"Спор с Европейской комиссией должен быть окончен. Настоящий конфликт разыгрывается на востоке от Польши, а средства из KPO означают больше денег на польскую армию", — подчеркнул политик.
В июне комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии COVID-19 польской экономики на общую сумму более 35 миллиардов евро.
При этом план Польши одобрили с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве по вопросу соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит стране эти средства лишь в случае реализации реформ, на которых настаивают в Еврокомиссии.
В последнее время Польша проводит рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
В июле 2020 года, после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС, лидеры страны договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии. Этот пакет экстренной помощи связан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.
В декабре того же года в Брюсселе был согласован данный финплан и фонд восстановления евроэкономики, которые до этого блокировали Польша и Венгрия. Претензии Варшавы и Будапешта касались намерения других стран связать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.