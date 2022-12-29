Путин повысил порог покупки ювелирных изделий без паспорта
Путин повысил порог покупки ювелирных изделий без паспорта до 400 000 рублей
Украшения. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч рублей, а банковской картой - до 400 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации
Ранее идентификация не требовалась при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, а при использовании банковской карты – 200 тысяч.
21 декабря, 02:33В России вырос средний чек на ювелирные украшения
Закон повышает эти пороги до 60 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. При этом у продавца ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя, то есть потребовать паспорт, при подозрении, что покупка совершается в целях легализации преступных доходов.
В частности, с 1 сентября 2023 года начинают действовать нормы, допускающие перевозку из банков покупателям-физлицам монет из драгметаллов без спецавтомобилей и вооруженной охраны. Но до этого ЦБ должен установить предельный размер общей стоимости монет, которые можно будет перевозить подобным образом.
А с 1 марта 2024 года вступают в силу положения, касающиеся получения статуса художника-ювелира и требований к нему (включение в реестр, наличие не менее трех изготовленных ювелирных изделий с государственными пробами и клеймами, участие в ювелирных конкурсах, выставках и прочее).
17 декабря, 04:58Ювелир дала совет, какие украшения подойдут женщинам на Новый год