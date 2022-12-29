https://ria.ru/20221229/pokupka-1842346147.html

Путин повысил порог покупки ювелирных изделий без паспорта

Путин повысил порог покупки ювелирных изделий без паспорта - РИА Новости, 29.12.2022

Путин повысил порог покупки ювелирных изделий без паспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:39

2022-12-29T20:39

2022-12-29T20:39

экономика

технологии

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99637/19/996371932_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d21ecfc04314150abc07a3b689a61062.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч рублей, а банковской картой - до 400 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Ранее идентификация не требовалась при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, а при использовании банковской карты – 200 тысяч. Закон повышает эти пороги до 60 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. При этом у продавца ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя, то есть потребовать паспорт, при подозрении, что покупка совершается в целях легализации преступных доходов. В частности, с 1 сентября 2023 года начинают действовать нормы, допускающие перевозку из банков покупателям-физлицам монет из драгметаллов без спецавтомобилей и вооруженной охраны. Но до этого ЦБ должен установить предельный размер общей стоимости монет, которые можно будет перевозить подобным образом. А с 1 марта 2024 года вступают в силу положения, касающиеся получения статуса художника-ювелира и требований к нему (включение в реестр, наличие не менее трех изготовленных ювелирных изделий с государственными пробами и клеймами, участие в ювелирных конкурсах, выставках и прочее).

https://ria.ru/20221221/ukrasheniya-1840141436.html

https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839338110.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф)