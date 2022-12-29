https://ria.ru/20221229/podlodki-1842190774.html

Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок

Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок - РИА Новости, 29.12.2022

Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок

В ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:34

2022-12-29T13:34

2022-12-29T15:14

новое оружие россии

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки, заявил президент Владимир Путин.Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии принятия в состав ВМФ новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III"."Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед", — сказал он.Строящиеся и проектируемые атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, а новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами, добавил Путин."Так, на вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил", — сказал он.Еще один проект нового поколения — это малый ракетный корабль "Град". По словам главы государства, корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии и во время специальной военной операции на Украине.Президент подчеркнул, что Россия будет повышать темпы и объемы строительства военных кораблей, оснащать их самыми современными вооружениями, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе и в ходе спецоперации. Сегодня судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают флоту атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов"."Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" — шестой и седьмой ракетоносцы семейства "Борей-А". Они способны нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" успешно завершил государственные испытания и пополнил состав Тихоокеанского флота. Ходовые испытания "Императора Александра III" запланированы на июнь будущего года.Малый ракетный корабль "Град" — десятый в серии из 12 кораблей проекта "Буян-М". Он усилит соединение ракетных кораблей Балтийского флота. "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны, это седьмой тральщик проекта 12700.

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

https://ria.ru/20221123/sineva-1833637919.html

https://ria.ru/20221223/armiya-1840752890.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин