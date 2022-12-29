https://ria.ru/20221229/podlodki-1842190774.html
Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок
Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок - РИА Новости, 29.12.2022
Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок
В ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:34
2022-12-29T13:34
2022-12-29T15:14
новое оружие россии
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки, заявил президент Владимир Путин.Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии принятия в состав ВМФ новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III"."Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед", — сказал он.Строящиеся и проектируемые атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, а новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами, добавил Путин."Так, на вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил", — сказал он.Еще один проект нового поколения — это малый ракетный корабль "Град". По словам главы государства, корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии и во время специальной военной операции на Украине.Президент подчеркнул, что Россия будет повышать темпы и объемы строительства военных кораблей, оснащать их самыми современными вооружениями, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе и в ходе спецоперации. Сегодня судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают флоту атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов"."Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" — шестой и седьмой ракетоносцы семейства "Борей-А". Они способны нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" успешно завершил государственные испытания и пополнил состав Тихоокеанского флота. Ходовые испытания "Императора Александра III" запланированы на июнь будущего года.Малый ракетный корабль "Град" — десятый в серии из 12 кораблей проекта "Буян-М". Он усилит соединение ракетных кораблей Балтийского флота. "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны, это седьмой тральщик проекта 12700.
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html
https://ria.ru/20221123/sineva-1833637919.html
https://ria.ru/20221223/armiya-1840752890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин
Новое оружие России, Безопасность, Владимир Путин
13:34 29.12.2022 (обновлено: 15:14 29.12.2022)
Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок
Путин: строительство четырех атомных подлодок обеспечит безопасность России на годы вперед
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии принятия в состав ВМФ новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III".
"Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед", — сказал он.
Строящиеся и проектируемые атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, а новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами, добавил Путин.
"Так, на вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил", — сказал он.
Еще один проект нового поколения — это малый ракетный корабль "Град". По словам главы государства, корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии и во время специальной военной операции на Украине.
Президент подчеркнул, что Россия будет повышать темпы и объемы строительства военных кораблей, оснащать их самыми современными вооружениями, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе и в ходе спецоперации.
"Словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане", — заключил Путин.
Сегодня судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают флоту атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов".
"Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" — шестой и седьмой ракетоносцы семейства "Борей-А". Они способны нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" успешно завершил государственные испытания и пополнил состав Тихоокеанского флота. Ходовые испытания "Императора Александра III" запланированы на июнь будущего года.
Малый ракетный корабль "Град" — десятый в серии из 12 кораблей проекта "Буян-М". Он усилит соединение ракетных кораблей Балтийского флота. "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны, это седьмой тральщик проекта 12700.