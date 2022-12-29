https://ria.ru/20221229/podlodka-1842359391.html

Мединский рассказал, почему атомную подлодку назвали в честь Александра III

Мединский рассказал, почему атомную подлодку назвали в честь Александра III - РИА Новости, 29.12.2022

Мединский рассказал, почему атомную подлодку назвали в честь Александра III

Новый российский атомный подводный крейсер "Император Александр III" был назван так потому, что связывает разные этапы отечественной истории - от событий... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T22:31

2022-12-29T22:31

2022-12-29T22:31

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новый российский атомный подводный крейсер "Император Александр III" был назван так потому, что связывает разные этапы отечественной истории - от событий столетней давности до современности, объяснил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В четверг прошла церемония подъема военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав российского ВМФ, и спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III". В ней по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин. "Еще в 2014-м РВИО удалось получить у потомков русских эмигрантов Андреевский флаг. Он был спущен с линкора "Император Александр III" в 1924-м в Бизерте (Тунис)", - написал Мединский в своем телеграм-канале. Это был последний флаг последнего корабля Русского Императорского флота, и его удалось вернуть только когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией - так было завещано самими эмигрантами, пояснил Мединский. "Отреставрированный РВИО Андреевский флаг летом 2014-го был передан президенту, и принимая его, он заявил: "Мы одному из новых кораблей присвоим имя "Александр III" и таким образом свяжем время и нашу историю". Древняя морская традиция: геройский корабль обретает бессмертие, когда новый закладывается тем же именем", - отметил Мединский. "В 2015-м в Северодвинске был заложен АПК "Император Александр III", сегодня он спущен на воду с участием президента. И именно сегодня ровно 10 лет указу президента о воссоздании РВИО", - добавил он. "Император Александр III" является седьмым ракетоносцем семейства "Борей-А". Корабль способен нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца "Император Александр III" спланировано в июне следующего года. В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводных лодки проекта "Борей-А".

https://ria.ru/20221229/triada-1842260922.html

https://ria.ru/20221229/moryaki-1842197542.html

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тунис (страна)

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общество, александр i, владимир мединский, александр iii, россия, тунис (страна), севастополь, российское военно-историческое общество (рвио)