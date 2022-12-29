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Эксперт назвал бюджетные и универсальные подарки для коллег - РИА Новости, 29.12.2022
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Эксперт назвал бюджетные и универсальные подарки для коллег
Эксперт назвал бюджетные и универсальные подарки для коллег - РИА Новости, 29.12.2022
Эксперт назвал бюджетные и универсальные подарки для коллег
Выбирая бюджетные и универсальные подарки для коллег и родственников на Новый год, стоит обратить внимание на чайный или кофейный набор, букет цветов и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T06:21
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общество
новый год
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Выбирая бюджетные и универсальные подарки для коллег и родственников на Новый год, стоит обратить внимание на чайный или кофейный набор, букет цветов и сертификат в магазин, рассказал РИА Новости директор по маркетингу сервиса "Пакет" Х5 Group Антон Афанасьев. "Сертификат в качестве подарка является самым универсальным и безошибочным способом порадовать как близких, так и тех, с кем вы общаетесь время от времени. Вы можете самостоятельно определить номинал карты в зависимости от своего желания и материальных возможностей", - заявил он. По словам Афанасьева, "бессмертной классикой" являются подарочные карты в магазин парфюмерии и косметики. Однако он посоветовал не ограничиваться только этими вариантами и обратить внимание на сертификаты в магазин одежды и даже продуктовый. "Под Новый год в продовольственных магазинах появляются лимитированные подарочные наборы с разными видами чаев и кофе. Чаще всего в обычные непраздничные дни хочется порадовать себя одним из этих напитков, но цены за наборы или большую упаковку выходят не очень бюджетными. Поэтому, один раз купив подобный подарок, получится закрыть вопрос "Какой чай/кофе мне сегодня выпить?" на ближайшие несколько месяцев", - также отметил эксперт. Он считает, что этот подарок является универсальным, поскольку не портится быстро, а его можно выпить как в одиночестве, так и с кем-то в компании. При этом основной задачей останется лишь определиться с предпочтениями получателя - любимый сорт, вкус, обжарка. "Новый год – единственный праздник в году, на который обычно не дарят цветы. Но кто сказал, что это не будет эффектно? Можно обратиться к услугам флориста и собрать индивидуальный новогодний букет, с зимними цветами, еловыми ветками и рябиной для создания новогоднего настроения. Букет может украсить любое застолье, комнату или даже рабочее место в офисе. Не забудьте про вазу. Получатель однозначно будет рад, что освободится от поисков подходящей емкости для своего креативного новогоднего букета", - заключил Афанасьев.
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общество, новый год
Общество, Новый год
06:21 29.12.2022
 
Эксперт назвал бюджетные и универсальные подарки для коллег

Эксперт Афанасьев: в качестве бюджетных подарков коллегам подойдут сертификат и цветы

© Depositphotos.com / pressmasterСотрудница распаковывает подарок
Сотрудница распаковывает подарок - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Depositphotos.com / pressmaster
Сотрудница распаковывает подарок . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Выбирая бюджетные и универсальные подарки для коллег и родственников на Новый год, стоит обратить внимание на чайный или кофейный набор, букет цветов и сертификат в магазин, рассказал РИА Новости директор по маркетингу сервиса "Пакет" Х5 Group Антон Афанасьев.
"Сертификат в качестве подарка является самым универсальным и безошибочным способом порадовать как близких, так и тех, с кем вы общаетесь время от времени. Вы можете самостоятельно определить номинал карты в зависимости от своего желания и материальных возможностей", - заявил он.
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По словам Афанасьева, "бессмертной классикой" являются подарочные карты в магазин парфюмерии и косметики. Однако он посоветовал не ограничиваться только этими вариантами и обратить внимание на сертификаты в магазин одежды и даже продуктовый.
"Под Новый год в продовольственных магазинах появляются лимитированные подарочные наборы с разными видами чаев и кофе. Чаще всего в обычные непраздничные дни хочется порадовать себя одним из этих напитков, но цены за наборы или большую упаковку выходят не очень бюджетными. Поэтому, один раз купив подобный подарок, получится закрыть вопрос "Какой чай/кофе мне сегодня выпить?" на ближайшие несколько месяцев", - также отметил эксперт.
Он считает, что этот подарок является универсальным, поскольку не портится быстро, а его можно выпить как в одиночестве, так и с кем-то в компании. При этом основной задачей останется лишь определиться с предпочтениями получателя - любимый сорт, вкус, обжарка.
"Новый год – единственный праздник в году, на который обычно не дарят цветы. Но кто сказал, что это не будет эффектно? Можно обратиться к услугам флориста и собрать индивидуальный новогодний букет, с зимними цветами, еловыми ветками и рябиной для создания новогоднего настроения. Букет может украсить любое застолье, комнату или даже рабочее место в офисе. Не забудьте про вазу. Получатель однозначно будет рад, что освободится от поисков подходящей емкости для своего креативного новогоднего букета", - заключил Афанасьев.
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