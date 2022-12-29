Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о разработке в России аналога почтовой системы Microsoft Outlook - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/pochta-1842094709.html
СМИ узнали о разработке в России аналога почтовой системы Microsoft Outlook
СМИ узнали о разработке в России аналога почтовой системы Microsoft Outlook - РИА Новости, 29.12.2022
СМИ узнали о разработке в России аналога почтовой системы Microsoft Outlook
Разработчик системы "Мойофис" к концу наступающего года создаст аналог почтовой корпоративной системы Microsoft Outlook, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:09
2022-12-29T09:09
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
microsoft corporation
ай-теко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866720_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7b3bdb0958fb366aa01f242685c36d5e.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Разработчик системы "Мойофис" к концу наступающего года создаст аналог почтовой корпоративной системы Microsoft Outlook, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на дорожную карту "Новое общесистемное программное обеспечение" на период до 2030 года. "Разработчик софта "Мойофис" (ООО "Новые облачные технологии") к концу 2023 года должен разработать корпоративную почтовую систему на импортонезависимой платформе "Почта 2.0". Система станет заменой популярных зарубежных решений типа Microsoft Outlook", - пишет издание. Отмечается, что ответственными исполнителями также станут ГК "Ай-теко" и "Росатом". А общий размер необходимых затрат оценен в 1,1 миллиарда рублей. Представитель разработчика сообщил изданию, что компания участвует в реализации дорожной карты и допускает возможные доработки своих продуктов под возникающие запросы заказчиков. В "Росатоме" запрос переадресовали в Центр импортозамещения в сфере ИКТ (ЦКИТ), где изданию уточнили, что в разработке почтовой системы на импортонезависимой платформе "Росатом" выступает в роли заказчика, "Мойофис" - разработчика, а "Ай-теко" - интегратора. Согласно документу, почтовая система должна будет поддерживать более 400 тысяч почтовых ящиков и должна быть рассчитана на то, что каждый пользователь будет отправлять в среднем 50 сообщений в день, а их средний объем составит 500 килобайт. Кроме того, почтовая система должна иметь единую адресную книгу, доступную в том числе в мобильном приложении с возможностью иерархической организации и поиска контакта по различным атрибутам, говорится в карте. По плану правительства к марту должна быть проработана техническая архитектура почтового клиента, к июню система должна быть испытана и выпущена. C июня по сентябрь будет идти опытно-промышленная эксплуатация почтовой системы, а к концу года ее должны ввести в промышленную эксплуатацию и настроить работу технической поддержки, говорится в дорожной карте. Судя по компаниям, которые были выбраны в качестве исполнителей, почтовый клиент будет разрабатываться не для рынка b2c, а скорее для b2b и b2g, прокомментировала изданию представитель Polycode Людмила Богатырева. Продукт, по ее словам, подойдет для крупных компаний, которые в силу требований к информационной безопасности не могут пользоваться облачными почтовыми технологиями. В частности, к таковым относится и сам "Росатом" – это вертикально интегрированная структура, в состав которой входят предприятия оборонно-промышленного комплекса.
https://ria.ru/20221216/nuclear-digit-2-1836713791.html
https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html
https://ria.ru/20220801/gadzhet-1805365376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866720_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_419b4d0c1a1fa57e08e5efefa27b1689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", microsoft corporation, ай-теко, россия
Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Microsoft Corporation, Ай-Теко, Россия
09:09 29.12.2022
 
СМИ узнали о разработке в России аналога почтовой системы Microsoft Outlook

"Ведомости": импортонезависимую замену почты Microsoft Outlook разработают через год

CC0 / / Мужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
CC0 / /
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Разработчик системы "Мойофис" к концу наступающего года создаст аналог почтовой корпоративной системы Microsoft Outlook, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на дорожную карту "Новое общесистемное программное обеспечение" на период до 2030 года.
"Разработчик софта "Мойофис" (ООО "Новые облачные технологии") к концу 2023 года должен разработать корпоративную почтовую систему на импортонезависимой платформе "Почта 2.0". Система станет заменой популярных зарубежных решений типа Microsoft Outlook", - пишет издание. Отмечается, что ответственными исполнителями также станут ГК "Ай-теко" и "Росатом". А общий размер необходимых затрат оценен в 1,1 миллиарда рублей.
Время действовать вместе. Как Росатом замещает российскими решениями целые классы индустриального ПО
16 декабря, 14:07
Время действовать вместеДостижение цифрового технологического суверенитета на данном этапе — ключевая задача российской экономики, поскольку изменение рыночной политики глобальных ИТ-поставщиков и политические барьеры на пути обмена цифровыми решениями лишают наши предприятия возможности производить продукцию мирового уровня.
Представитель разработчика сообщил изданию, что компания участвует в реализации дорожной карты и допускает возможные доработки своих продуктов под возникающие запросы заказчиков. В "Росатоме" запрос переадресовали в Центр импортозамещения в сфере ИКТ (ЦКИТ), где изданию уточнили, что в разработке почтовой системы на импортонезависимой платформе "Росатом" выступает в роли заказчика, "Мойофис" - разработчика, а "Ай-теко" - интегратора.
Согласно документу, почтовая система должна будет поддерживать более 400 тысяч почтовых ящиков и должна быть рассчитана на то, что каждый пользователь будет отправлять в среднем 50 сообщений в день, а их средний объем составит 500 килобайт. Кроме того, почтовая система должна иметь единую адресную книгу, доступную в том числе в мобильном приложении с возможностью иерархической организации и поиска контакта по различным атрибутам, говорится в карте.
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 08:00Наука
RuMarket, NashStore и RuStore: как работают российские магазины приложений
По плану правительства к марту должна быть проработана техническая архитектура почтового клиента, к июню система должна быть испытана и выпущена. C июня по сентябрь будет идти опытно-промышленная эксплуатация почтовой системы, а к концу года ее должны ввести в промышленную эксплуатацию и настроить работу технической поддержки, говорится в дорожной карте.
Судя по компаниям, которые были выбраны в качестве исполнителей, почтовый клиент будет разрабатываться не для рынка b2c, а скорее для b2b и b2g, прокомментировала изданию представитель Polycode Людмила Богатырева. Продукт, по ее словам, подойдет для крупных компаний, которые в силу требований к информационной безопасности не могут пользоваться облачными почтовыми технологиями. В частности, к таковым относится и сам "Росатом" – это вертикально интегрированная структура, в состав которой входят предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Фотосъемка на длинной выдержке, показывающая алгоритм передвижения робота-пылесоса в течение 45 минут - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 08:00Наука
Шпион в гостиной: как умная техника превращается в инструмент для слежки
 
ТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Microsoft CorporationАй-ТекоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала