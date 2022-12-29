https://ria.ru/20221229/pochta-1842094709.html

СМИ узнали о разработке в России аналога почтовой системы Microsoft Outlook

СМИ узнали о разработке в России аналога почтовой системы Microsoft Outlook - РИА Новости, 29.12.2022

СМИ узнали о разработке в России аналога почтовой системы Microsoft Outlook

Разработчик системы "Мойофис" к концу наступающего года создаст аналог почтовой корпоративной системы Microsoft Outlook, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:09

2022-12-29T09:09

2022-12-29T09:09

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

microsoft corporation

ай-теко

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Разработчик системы "Мойофис" к концу наступающего года создаст аналог почтовой корпоративной системы Microsoft Outlook, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на дорожную карту "Новое общесистемное программное обеспечение" на период до 2030 года. "Разработчик софта "Мойофис" (ООО "Новые облачные технологии") к концу 2023 года должен разработать корпоративную почтовую систему на импортонезависимой платформе "Почта 2.0". Система станет заменой популярных зарубежных решений типа Microsoft Outlook", - пишет издание. Отмечается, что ответственными исполнителями также станут ГК "Ай-теко" и "Росатом". А общий размер необходимых затрат оценен в 1,1 миллиарда рублей. Представитель разработчика сообщил изданию, что компания участвует в реализации дорожной карты и допускает возможные доработки своих продуктов под возникающие запросы заказчиков. В "Росатоме" запрос переадресовали в Центр импортозамещения в сфере ИКТ (ЦКИТ), где изданию уточнили, что в разработке почтовой системы на импортонезависимой платформе "Росатом" выступает в роли заказчика, "Мойофис" - разработчика, а "Ай-теко" - интегратора. Согласно документу, почтовая система должна будет поддерживать более 400 тысяч почтовых ящиков и должна быть рассчитана на то, что каждый пользователь будет отправлять в среднем 50 сообщений в день, а их средний объем составит 500 килобайт. Кроме того, почтовая система должна иметь единую адресную книгу, доступную в том числе в мобильном приложении с возможностью иерархической организации и поиска контакта по различным атрибутам, говорится в карте. По плану правительства к марту должна быть проработана техническая архитектура почтового клиента, к июню система должна быть испытана и выпущена. C июня по сентябрь будет идти опытно-промышленная эксплуатация почтовой системы, а к концу года ее должны ввести в промышленную эксплуатацию и настроить работу технической поддержки, говорится в дорожной карте. Судя по компаниям, которые были выбраны в качестве исполнителей, почтовый клиент будет разрабатываться не для рынка b2c, а скорее для b2b и b2g, прокомментировала изданию представитель Polycode Людмила Богатырева. Продукт, по ее словам, подойдет для крупных компаний, которые в силу требований к информационной безопасности не могут пользоваться облачными почтовыми технологиями. В частности, к таковым относится и сам "Росатом" – это вертикально интегрированная структура, в состав которой входят предприятия оборонно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20221216/nuclear-digit-2-1836713791.html

https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html

https://ria.ru/20220801/gadzhet-1805365376.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", microsoft corporation, ай-теко, россия