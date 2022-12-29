Сторонники "Шор" проводят акцию возле суда в Кишиневе в поддержку Таубер
Сторонники "Шор" проводят акцию возле суда в Кишиневе, требуя освободить Марину Таубер
© Фото : Sputnik МолдоваСторонники и представители Партии "Шор" проводят митинг в поддержку Марины Таубер перед зданием суда столичного сектора Чеканы
© Фото : Sputnik Молдова
Сторонники и представители Партии "Шор" проводят митинг в поддержку Марины Таубер перед зданием суда столичного сектора Чеканы
КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в четверг здание районного суда, где рассматривается запрос адвокатов об изменении меры пресечения вице-председателю политсилы Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.
В начале декабря районный суд Кишинева продлил на 20 суток домашний арест Таубер, которую власти обвиняют в нарушениях правил финансирования партии.
"Адвокаты оспорили предыдущее решение судей. Мы не намерены сдаваться - ни на улице, ни в борьбе за справедливость. Арест Таубер незаконен, власти боятся отпускать ее на свободу", - заявил РИА Новости депутат городского собрания Кишинева от фракции "Шор" Юрий Кузнецов.
Пикет проходит мирно, манифестанты держат таблички с антиправительственными лозунгами и скандируют "Свободу Таубер!"
Ранее адвокаты политика сообщили, что заявление о незаконном аресте Таубер принял Европейский суд по правам человека, а международная правозащитная организация Solidaritätsnetz International признала вице-председателя партии "Шор" политзаключенной.
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Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Лидер политиформирования Илан Шор заявил ранее в соцсетях, что бессрочный протест временно сбавил обороты в связи с приближающимся зимними праздниками и с обеспечением безопасности манифестантов.