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Сторонники "Шор" проводят акцию возле суда в Кишиневе в поддержку Таубер - РИА Новости, 29.12.2022
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Сторонники "Шор" проводят акцию возле суда в Кишиневе в поддержку Таубер
Сторонники "Шор" проводят акцию возле суда в Кишиневе в поддержку Таубер - РИА Новости, 29.12.2022
Сторонники "Шор" проводят акцию возле суда в Кишиневе в поддержку Таубер
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в четверг здание районного суда, где рассматривается запрос адвокатов об изменении... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:18
2022-12-29T12:18
в мире
юрий кузнецов
марина таубер
россия
молдавия
кишинев
европейский суд
илан шор
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КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в четверг здание районного суда, где рассматривается запрос адвокатов об изменении меры пресечения вице-председателю политсилы Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости. В начале декабря районный суд Кишинева продлил на 20 суток домашний арест Таубер, которую власти обвиняют в нарушениях правил финансирования партии. "Адвокаты оспорили предыдущее решение судей. Мы не намерены сдаваться - ни на улице, ни в борьбе за справедливость. Арест Таубер незаконен, власти боятся отпускать ее на свободу", - заявил РИА Новости депутат городского собрания Кишинева от фракции "Шор" Юрий Кузнецов. Пикет проходит мирно, манифестанты держат таблички с антиправительственными лозунгами и скандируют "Свободу Таубер!" Ранее адвокаты политика сообщили, что заявление о незаконном аресте Таубер принял Европейский суд по правам человека, а международная правозащитная организация Solidaritätsnetz International признала вице-председателя партии "Шор" политзаключенной. Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании. Лидер политиформирования Илан Шор заявил ранее в соцсетях, что бессрочный протест временно сбавил обороты в связи с приближающимся зимними праздниками и с обеспечением безопасности манифестантов.
https://ria.ru/20221226/diktatura-1841395067.html
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в мире, юрий кузнецов, марина таубер, россия, молдавия, кишинев, европейский суд, илан шор
В мире, Юрий Кузнецов, Марина Таубер, Россия, Молдавия, Кишинев, Европейский суд, Илан Шор
12:18 29.12.2022
 
Сторонники "Шор" проводят акцию возле суда в Кишиневе в поддержку Таубер

Сторонники "Шор" проводят акцию возле суда в Кишиневе, требуя освободить Марину Таубер

© Фото : Sputnik МолдоваСторонники и представители Партии "Шор" проводят митинг в поддержку Марины Таубер перед зданием суда столичного сектора Чеканы
Сторонники и представители Партии Шор проводят митинг в поддержку Марины Таубер перед зданием суда столичного сектора Чеканы - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Sputnik Молдова
Сторонники и представители Партии "Шор" проводят митинг в поддержку Марины Таубер перед зданием суда столичного сектора Чеканы
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в четверг здание районного суда, где рассматривается запрос адвокатов об изменении меры пресечения вице-председателю политсилы Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.
В начале декабря районный суд Кишинева продлил на 20 суток домашний арест Таубер, которую власти обвиняют в нарушениях правил финансирования партии.
"Адвокаты оспорили предыдущее решение судей. Мы не намерены сдаваться - ни на улице, ни в борьбе за справедливость. Арест Таубер незаконен, власти боятся отпускать ее на свободу", - заявил РИА Новости депутат городского собрания Кишинева от фракции "Шор" Юрий Кузнецов.
Пикет проходит мирно, манифестанты держат таблички с антиправительственными лозунгами и скандируют "Свободу Таубер!"
Ранее адвокаты политика сообщили, что заявление о незаконном аресте Таубер принял Европейский суд по правам человека, а международная правозащитная организация Solidaritätsnetz International признала вице-председателя партии "Шор" политзаключенной.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Лидер политиформирования Илан Шор заявил ранее в соцсетях, что бессрочный протест временно сбавил обороты в связи с приближающимся зимними праздниками и с обеспечением безопасности манифестантов.
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В миреЮрий КузнецовМарина ТауберРоссияМолдавияКишиневЕвропейский судИлан Шор
 
 
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