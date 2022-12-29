https://ria.ru/20221229/pensioner-1842108365.html

В Хабаровске спасли пенсионера, упавшего в коллектор

В Хабаровске спасли пенсионера, упавшего в коллектор - РИА Новости, 29.12.2022

В Хабаровске спасли пенсионера, упавшего в коллектор

Пенсионера после инсульта, упавшего в коллектор в Хабаровске, чудом нашли спасатели - он обморозил руки и ноги, но выжил, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:05

2022-12-29T10:05

2022-12-29T10:55

происшествия

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 29 дек - РИА Новости. Пенсионера после инсульта, упавшего в коллектор в Хабаровске, чудом нашли спасатели - он обморозил руки и ноги, но выжил, сообщает краевой главк МЧС. Утром в четверг пожилой мужчина провалился, как он предполагал, в колодец где-то в районе "Пятой площадки" в Хабаровске - так он сам пытался объяснить по телефону, но очень неразборчиво и бессвязно. Как выяснилось позже, пострадавший 1953 года рождения недавно перенес инсульт. "Спасатели, полицейские и бригада "скорой" более двух часов искали пострадавшего по колодцам и коллекторам в районе "Пятой площадки". Наконец, удалось его обнаружить в коллекторе теплотрассы, в сотне метров от дома по улице Центральная, 1а. Спасатели эвакуировали мужчину из коллектора, перенесли к машине "скорой", специалисты которой оказали пострадавшему первую помощь", - говорится в сообщении главка. По предварительным данным, у 69-летнего мужчины обморожены руки и ноги. Неизвестно, сколько времени он провёл в коллекторе в сознании или без. Сейчас пожилой человек доставлен в больницу.

https://ria.ru/20221110/pulkovo-1830502274.html

хабаровск

хабаровский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край