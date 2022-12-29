https://ria.ru/20221229/pensii-1842336823.html

Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий силовикам

Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий силовикам - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий силовикам

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что лицам, в прошлом проходившим службу в силовых ведомствах, будет выплачена... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:40

2022-12-29T19:40

2022-12-29T19:40

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что лицам, в прошлом проходившим службу в силовых ведомствах, будет выплачена неполученная пенсия из-за прекращения ее выплаты без ограничения срока. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, сумма пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего закона, и членов их семей, из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения срока, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено. В пояснительной записке ранее отмечалось, что прежде допускалась выплата пенсионеру начисленной суммы пенсии, не полученной им своевременно. Это касалось отчислений в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года до обращения пенсионера.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия