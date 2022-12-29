https://ria.ru/20221229/pensii-1842336823.html
Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий силовикам
Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий силовикам - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий силовикам
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что лицам, в прошлом проходившим службу в силовых ведомствах, будет выплачена... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:40
2022-12-29T19:40
2022-12-29T19:40
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что лицам, в прошлом проходившим службу в силовых ведомствах, будет выплачена неполученная пенсия из-за прекращения ее выплаты без ограничения срока. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, сумма пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего закона, и членов их семей, из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения срока, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено. В пояснительной записке ранее отмечалось, что прежде допускалась выплата пенсионеру начисленной суммы пенсии, не полученной им своевременно. Это касалось отчислений в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года до обращения пенсионера.
https://ria.ru/20221229/vyplaty-1842066987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий силовикам
Путин подписал закон о выплате проходившим службу в силовых ведомствах неполученных пенсий
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, которым устанавливается, что лицам, в прошлом проходившим службу в силовых ведомствах, будет выплачена неполученная пенсия из-за прекращения ее выплаты без ограничения срока.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, сумма пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего закона, и членов их семей, из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения срока, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено.
В пояснительной записке ранее отмечалось, что прежде допускалась выплата пенсионеру начисленной суммы пенсии, не полученной им своевременно. Это касалось отчислений в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года до обращения пенсионера.