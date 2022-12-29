https://ria.ru/20221229/pele-1841639479.html

Биография Пеле

Биография Пеле - РИА Новости, 29.12.2022

Биография Пеле

Выдающийся бразильский спортсмен, лучший футболист XX века по версии ФИФА Пеле (Pele, настоящее имя – Эдсон Арантис ду Насименту, Edson Arantes Do Nascimento)... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T22:29

2022-12-29T22:29

2022-12-29T22:29

справки

спорт

пеле

йозеф блаттер

бразилия

сан-паулу (город)

сантос

международная федерация футбола (фифа)

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Выдающийся бразильский спортсмен, лучший футболист XX века по версии ФИФА Пеле (Pele, настоящее имя – Эдсон Арантис ду Насименту, Edson Arantes Do Nascimento) родился 23 октября 1940 года в небольшом городке Трес-Корасойнс бразильского штата Минас-Жерайс. Был назван в честь американского изобретателя Томаса Эдисона. Прозвище "Пеле" закрепилось за футболистом еще в детстве, но даже он сам не знал откуда оно взялось. Отец Пеле, Дондиньо (настоящее имя – Жоао Рамос Ду Насименту), сам в прошлом футболист, стал первым учителем сына и передал ему некоторые секреты спортивного мастерства.С семи лет Пеле выступал за детскую команду города Бауру "Седьмое сентября" (названа в честь Дня независимости Бразилии) и подрабатывал чистильщиком обуви. С 13 лет играл за юношескую команду клуба "Бауру" – "Бакинью", которую тренировал Вальдемар ди Бриту (в составе сборной команды Бразилии участник первого чемпионата мира в Уругвае, 1930). В 15 лет, благодаря рекомендации ди Бриту, получил приглашение в один из сильнейших в Бразилии клубов – "Сантос" (Сан-Паулу), в составе которого (1956-1974) стал двуккратным обладателем Межконтинентального кубка (1962, 1963) и Кубка Либертадорес (1962, 1963), шестикратным чемпионом Бразилии, десятикратным чемпионом штата Сан-Паулу (1958-1973), победителем многих других соревнований.В 1958 году в составе сборной Бразилии он дебютировал на чемпионате мира в Швеции. В игре против сборной СССР вышел в стартовом составе своей команды. В четвертьфинальном матче против Уэльса забил решающий гол. В полуфинальном поединке с командой Франции сделал хет-трик, а в финале провел два мяча в ворота хозяев турнира. 17-летний Пеле получил единодушное признание со стороны специалистов, зрителей и сопернико и стал самым молодым чемпионом в истории мировых первенств.На чемпионатах мира 1962 и 1966 годов он не смог полностью проявить себя на поле из-за травм.Финальный турнир 1970 года (четвертый в спортивной биографии Пеле) стал триумфальным как для него, так и для всей команды, состав которой на этом чемпионате многие эксперты считают сильнейшим за всю историю сборной Бразилии.Бразильские футболисты, в третий раз выигравшие приз Жюля Римэ, получили право навечно оставить его у себя, а Пеле после победы сборной в Мексике стал единственным в истории трижды чемпионом мира по футболу. В общей сложности в выступлениях за сборную (92 матча) он провел в ворота соперников 77 мячей – достижение, которое до сих пор остается непревзойденным.За всю карьеру Пеле забил 1281 официально зарегистрированный гол (в 1363 матчах, сыгранных за клубы "Сантос", "Космос" и национальную сборную). Самым результативным в его биографии стал 1959 год: 126 голов.Свой юбилейный – тысячный – гол Пеле провел 19 ноября 1969 года с пенальти в матче "Сантоса" против "Васко да Гама". Министерство связи Бразилии выпустило в связи с этим почтовую марку – единственную в мире, посвященную индивидуальному достижению отдельного футболиста. Закончив выступления за "Сантос" и национальную сборную, в 1975 году Пеле подписал контракт с американским профессиональным клубом "Нью-Йорк Космос" (из Североамериканской футбольной лиги – NASL).Решение вернуться в большой спорт Пеле принял в связи с возникшими у него серьезными финансовыми проблемами, а также из стремления способствовать росту популярности футбола в США.Подписав контракт с "Космосом", Пеле стал самым высокооплачиваемым на тот момент спортсменом в мире. За время его выступлений в Америке посещаемость матчей по "европейскому футболу" возросла там почти в десять раз.1 октября 1977 года Пеле, добавивший в свою обширную коллекцию высших наград и титулов звание чемпиона США, сыграл свою последнюю игру на показательном матче между "Космосом" и "Сантосом", выступая за обе команды (в первом тайме в составе "Космоса", во втором в составе "Сантоса").Уникальный стиль игры Пеле сочетал в себе скорость, креативность и техническое мастерство с физической силой, выносливостью и атлетизмом. Известно, что на пике своей спортивной карьеры он пробегал 100-метровую дистанцию меньше, чем за 11 секунд, тем самым совсем немного уступая показателям профессиональных легкоатлетов-спринтеров, и, обладая не самым большим, по футбольным меркам, ростом (1,73) прыгал в высоту на 2 метра. Проведенные в свое время специальные исследования показали также, что у Пеле был очень широкий угол зрения: это позволяло ему быстро оценивать постоянно меняющуюся ситуацию на поле – и принимать оптимальное решение.По мнению экспертов, в технике Пеле не было слабых мест, его специфическая манера игры во многом изменила представление о возможностях и самой сути футбола. Многие "чудеса", которые он демонстрировал на поле, стали легендарными, а гол, забитый в 1961 году в ворота "Флуминенсе" на стадионе "Маракана", – после того, как Пеле на пути от собственной штрафной в одиночку обыграл всю команду соперника, – назвали "голом столетия" и увековечили, установив на "Маракане" памятный знак.Завершив карьеру, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии продолжил заниматься популяризацией спорта и здорового образа жизни на территории всей нашей планеты. В 1994 году Пеле был назначен послом доброй воли ЮНЕСКО. В 1995-1998 годах занимал пост министра спорта Бразилии. В 2006-2008 годах Пеле вернулся в футбол в качестве тренера родного "Сантоса", однако больших успехов команда в этот период не показала.В 2010 году он был назначен почетным президентом команды "Нью-Йорк Космос". В 1969 году Пеле дебютировал как актер в фантастической мелодраме "Чужие", а три года спустя сыграл главную роль в фильме "Поход". Впоследствии снялся в фильме знаменитого американского режиссера Джона Хьюстона "Победа" (1981), а также в фильмах "Педро Мико" (1984), "Бродяги и король футбола" (1986). В 2016 году на экраны вышел американский биографический фильм о футболисте "Пеле: рождение легенды". В 1965 году Пеле выпустил автобиографическую книгу "Я – Пеле", многие неграмотные бразильцы специально стали учиться, чтобы прочитать мемуары знаменитого соотечественника. Сам футболист был награжден Министерством культуры и просвещения Бразилии памятной золотой медалью.Пеле был также известен также как телекомментатор, бизнесмен, автор и исполнитель собственных песен.В июле 2009 года он возглавлял заявочный комитет столицы Олимпиады 2016 года Рио-де-Жанейро на Генеральной Ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки в Абудже, Нигерия. В 2018 году футболист основал собственную благотворительную организацию Pelé Foundation, которая помогает детям со всего мира. Пеле был удостоен Международной премии мира (1978).В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия (хотя тот ни разу не участвовал в Олимпийских играх).В 2000 году Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) признала его лучшим футболистом XX века.В 2014 году президент ФИФА Йозеф Блаттер вручил Пеле почетный "Золотой мяч". Таким образом ФИФА решила наградить Пеле, который во время своей футбольной карьеры не играл в Европе и потому не имел возможности получить "Золотой мяч". В 2014 году в городе Сантус (штат Сан-Паулу) открылся Музей Пеле.Пеле был трижды женат. У футболиста родились семеро детей.В 2021 году у знаменитого футболиста диагностировали рак толстой кишки. В начале декабря 2022 года СМИ сообщили, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывали паллиативную помощь. 29 декабря 2022 года Пеле умер в возрасте 82 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, спорт, пеле, йозеф блаттер, бразилия, сан-паулу (город), сантос, международная федерация футбола (фифа), васко да гама