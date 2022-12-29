https://ria.ru/20221229/patriot-1842339775.html

В США рассказали, как Вашингтон подставил Украину одним решением

В США рассказали, как Вашингтон подставил Украину одним решением - РИА Новости, 29.12.2022

В США рассказали, как Вашингтон подставил Украину одним решением

пишет американский портал Military Watch. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:00

2022-12-29T20:00

2022-12-29T20:00

в мире

сергей лавров

владимир зеленский

владимир путин

украина

сша

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение Вашингтона отказаться от отправки американского персонала для управления ЗРК Patriot на Украину делает эти системы уязвимыми и бесполезными для ВСУ, пишет американский портал Military Watch.Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале сообщил, что США по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot."Ограниченное количество батарей Patriot, которые отправят Киеву, при быстром истощении других ПВО Украины означает, что они могут оказаться крайне уязвимыми, а отсутствие американских или других сил НАТО, сопровождающих системы, оставляет их без защиты", — отметили обозреватели.Как утверждается в статье, отсутствие американского персонала ставит под сомнение практичность небольшого развертывания "Patriot" в ходе продолжающегося конфликта.Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.Президент Владимир Путин отмечал, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842286253.html

https://ria.ru/20221228/ukraina-1842019096.html

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в мире, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )