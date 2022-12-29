Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, как Вашингтон подставил Украину одним решением - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/patriot-1842339775.html
В США рассказали, как Вашингтон подставил Украину одним решением
В США рассказали, как Вашингтон подставил Украину одним решением - РИА Новости, 29.12.2022
В США рассказали, как Вашингтон подставил Украину одним решением
пишет американский портал Military Watch. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:00
2022-12-29T20:00
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:13:1800:1026_1920x0_80_0_0_d8fdeeab2cb934c5e7776a5cf2649a67.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение Вашингтона отказаться от отправки американского персонала для управления ЗРК Patriot на Украину делает эти системы уязвимыми и бесполезными для ВСУ, пишет американский портал Military Watch.Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале сообщил, что США по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot."Ограниченное количество батарей Patriot, которые отправят Киеву, при быстром истощении других ПВО Украины означает, что они могут оказаться крайне уязвимыми, а отсутствие американских или других сил НАТО, сопровождающих системы, оставляет их без защиты", — отметили обозреватели.Как утверждается в статье, отсутствие американского персонала ставит под сомнение практичность небольшого развертывания "Patriot" в ходе продолжающегося конфликта.Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.Президент Владимир Путин отмечал, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842286253.html
https://ria.ru/20221228/ukraina-1842019096.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:0:1595:1196_1920x0_80_0_0_5f9f771ca0acccaccb2d898b1038b337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
20:00 29.12.2022
 
В США рассказали, как Вашингтон подставил Украину одним решением

Military Watch: ЗРК Patriot на Украине станет легкой мишенью без американского персонала

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение Вашингтона отказаться от отправки американского персонала для управления ЗРК Patriot на Украину делает эти системы уязвимыми и бесполезными для ВСУ, пишет американский портал Military Watch.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале сообщил, что США по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot.
Артиллерийский расчет гаубицы Гиацинт вооруженных сил работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 15:15Специальная военная операция на Украине
"Роковая ошибка". В США признали неизбежность поражения Украины
"Ограниченное количество батарей Patriot, которые отправят Киеву, при быстром истощении других ПВО Украины означает, что они могут оказаться крайне уязвимыми, а отсутствие американских или других сил НАТО, сопровождающих системы, оставляет их без защиты", — отметили обозреватели.
Как утверждается в статье, отсутствие американского персонала ставит под сомнение практичность небольшого развертывания "Patriot" в ходе продолжающегося конфликта.
Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 17:16
Американский полковник предрек Украине потерю новых территорий
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.
Президент Владимир Путин отмечал, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 18:42
В США раскрыли "пугающую правду" о возможностях Patriot на Украине
 
В миреСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала