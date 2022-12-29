В США рассказали, как Вашингтон подставил Украину одним решением
Military Watch: ЗРК Patriot на Украине станет легкой мишенью без американского персонала
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение Вашингтона отказаться от отправки американского персонала для управления ЗРК Patriot на Украину делает эти системы уязвимыми и бесполезными для ВСУ, пишет американский портал Military Watch.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале сообщил, что США по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot.
Как утверждается в статье, отсутствие американского персонала ставит под сомнение практичность небольшого развертывания "Patriot" в ходе продолжающегося конфликта.
Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.
Президент Владимир Путин отмечал, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
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