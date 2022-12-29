https://ria.ru/20221229/ottepel-1842135748.html
Москвичам пообещали рекордно теплое первое января
Москвичам пообещали рекордно теплое первое января - РИА Новости, 29.12.2022
Москвичам пообещали рекордно теплое первое января
Первый день 2023 года может побить рекорд тепла за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:43
2022-12-29T11:43
2022-12-29T11:43
москва
общество
михаил леус
погода
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый день 2023 года может побить рекорд тепла за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что самым теплым 1 января в истории московской погоды стал первый день 1973 года, тогда температура воздуха достигла плюс 4,2 градуса. "Вполне возможно, первый день 2023 года вплотную подберется к этим температурам, а может и перепишет эти теплые достижения", - написал Леус. Также он отметил, что нынешний декабрь заканчивается не зимней погодой. Он пояснил, что в начале месяца температура воздуха в Москве была ниже нормы на 8 градусов, а к концу месяца столичный декабрь практически сравнялся с нормой, его средняя температура лишь на 0,2 градуса отстаёт от положенного. "Причем ближайшие дни лишь добавят тепла в метеорологическую статистику. Предварительные прогнозы на январь также окрашены в красные, теплые цвета", - написал Леус.
https://ria.ru/20221227/pogoda-1841576213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, общество, михаил леус, погода
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода
Москвичам пообещали рекордно теплое первое января
Синоптик Леус: первое января может побить рекорд тепла за всю историю наблюдений в Москве
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Первый день 2023 года может побить рекорд тепла за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, написал
в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что самым теплым 1 января в истории московской погоды стал первый день 1973 года, тогда температура воздуха достигла плюс 4,2 градуса.
"Вполне возможно, первый день 2023 года вплотную подберется к этим температурам, а может и перепишет эти теплые достижения", - написал Леус.
Также он отметил, что нынешний декабрь заканчивается не зимней погодой. Он пояснил, что в начале месяца температура воздуха в Москве была ниже нормы на 8 градусов, а к концу месяца столичный декабрь практически сравнялся с нормой, его средняя температура лишь на 0,2 градуса отстаёт от положенного.
"Причем ближайшие дни лишь добавят тепла в метеорологическую статистику. Предварительные прогнозы на январь также окрашены в красные, теплые цвета", - написал Леус.