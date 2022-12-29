https://ria.ru/20221229/otsrochka-1842142541.html

В ГД поддержали расширение списка специальностей для отсрочки от призыва

В ГД поддержали расширение списка специальностей для отсрочки от призыва - РИА Новости, 29.12.2022

В ГД поддержали расширение списка специальностей для отсрочки от призыва

Расширять перечень IT-специальностей для отсрочки по срочной службе нужно на том условии, что эти кадры будут обеспечивать безопасность и оборону страны, при... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:03

2022-12-29T12:03

2022-12-29T12:03

россия

андрей свинцов

максут шадаев

лдпр

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Расширять перечень IT-специальностей для отсрочки по срочной службе нужно на том условии, что эти кадры будут обеспечивать безопасность и оборону страны, при этом нельзя давать отсрочку всем подряд, а решение должно быть проработано с профильными министерствами, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Накануне глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство собирается поставить вопрос о расширении списка IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва на срочную службу. "Если речь идет о специалистах, которые уже закончили обучение и получили диплом, то тогда нужно провести работу с другими министерствами, в частности с Минпромторгом, чтобы определить наличие рабочих мест - если в отраслях есть потребность в таком количестве IT-специалистов, то, наверное, можно распространить отсрочку от срочной службы, если эти люди пойдут служить на предприятия фактически обеспечивающие гособоронзаказ. Они фактически будут служить в тылу", - подчеркнул он. При этом парламентарий добавил, что если давать отсрочку "всем подряд" - это будет несправедливо по отношению к другим специальностям, "которые тоже имеют все основания сказать, что они тоже крайне нужные специалисты". Инициативу можно поддержать, решение будет тщательно проработано с правительством, отметил Свинцов. При этом он не исключил, что другие министерства и ведомства могут также поставить этот вопрос из-за необходимости стимулировать приток новых кадров в отрасли.

https://ria.ru/20221228/it-kompanii-1842030655.html

https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html

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россия, андрей свинцов, максут шадаев, лдпр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф