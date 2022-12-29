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Отряд специального назначения "Витязь"

Отряд специального назначения "Витязь" - РИА Новости, 29.12.2022

Отряд специального назначения "Витязь"

Отряд специального назначения "Витязь" является первым подразделением особого назначения, сформированным в системе внутренних войск Министерства внутренних дел... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T01:16

2022-12-29T01:16

2022-12-29T01:16

справки

ссср

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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Отряд специального назначения "Витязь" является первым подразделением особого назначения, сформированным в системе внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) СССР. Спецподразделение в составе МВД СССР создавалось в рамках подготовки к проведению в 1980 году Олимпийских игр в Москве. В памяти мирового сообщества еще были свежи события мюнхенской Олимпиады 1972 года, где в результате теракта погибли 11 членов израильской сборной. Жертвы стали следствием в том числе непрофессиональных действий немецкой полиции – в ее структуре не было специальных подразделений по борьбе c терроризмом. Датой создания отряда специального назначения "Витязь" считается 29 декабря 1977 года, когда вышло распоряжение министра внутренних дел СССР о формировании специального подразделения – роты, предназначенной для действий при чрезвычайных обстоятельствах, на базе 9-й роты 3-го батальона 2-го полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) им. Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД СССР (ныне Отдельная орденов Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознаменная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации). Перед подразделением ставилась задача обеспечения безопасности в период проведения московской Олимпиады. В последующем оно должно было решать задачи борьбы с терроризмом и другими особо дерзкими преступными проявлениями. Набор военнослужащих срочной службы в это подразделение проводился из числа лучших спортсменов дивизии исключительно на добровольной основе. При отборе кандидатов выдвигалось два требования отличная физическая подготовка и психологическая устойчивость. Кроме проверки физической подготовки кандидаты проходили собеседование, тестирование, определялся общий уровень развития.В январе 1978 года началось комплектование учебной роты специального назначения (УРСН) офицерскими кадрами, слаживание взводов, разработка учебной программы. В феврале спецназ провел первое показное занятие для руководства войск правопорядка, после которого 9 марта 1978 года вышел приказ начальника внутренних войск МВД СССР "О формировании учебной роты специального назначения ОМСДОН ", определен ее штатный состав. Упор в боевой подготовке спецназовцев делался в первую очередь на отработку действий по освобождению заложников.В 1978 году спецподразделение обрело свой главный символ – краповый берет. Цвет берета соответствовал цвету погон внутренних войск, хотя сами спецназовцы всегда воспринимали красный цвет как цвет крови. Краповый берет позже распространился и на другие подразделения специального назначения МВД. Он стал высшей формой отличия спецназа. Право на ношение крапового берета можно получить только после прохождения жестких квалификационных испытаний.Во время проведения Олимпийских игр в Москве в июле 1980 года УРСН находилась на боевом дежурстве. Олимпиада-80 прошла без происшествий. Первой боевой операцией подразделения стало участие в спецоперации по ликвидации массовых беспорядков в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ, Северная Осетия) в октябре 1981 года. Спустя два месяца спецподразделение совместно с группой "А" Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР провело успешную операцию по освобождению заложников, захваченных в городе Сарапуле Удмуртской АССР. В 1986 году оно участвовало в освобождении пассажиров захваченного террористами самолета Ту-134 в аэропорту Уфы. Штурм длился всего восемь секунд, а из более чем 80 захваченных пассажиров и членов экипажа погиб только один человек. Особенно напряженным для спецподразделения был конец 1980-х годов, когда по окраинам страны заполыхали пожары этнических конфликтов. С 1988 года командировки в "горячие точки" для бойцов УРСН следовали одна за другой. Именно с этого времени одним из важнейших направлений в деятельности УРСН стала борьба с терроризмом, который в то время носил ярко выраженный националистический характер. Особенно драматичными были события в Фергане (Узбекистан) в 1989 году. В результате решительных и умелых действий УРСН были спасены сотни людей, предотвращены многие преступления, изъято большое количество холодного и огнестрельного оружия, арестовано немалое число зачинщиков беспорядков, ликвидированы бандформирования, готовившие теракты в отношении мирных граждан. В 1990 году бойцы УРСН совместно с группой "А" провели спецоперацию по освобождению захваченных бандитами заложников в Сухумском следственном изоляторе.На фоне постоянного привлечение спецназа МВД к выполнению наиболее сложных служебно-боевых задач его значительно усилили. Учебную роту специального назначения в 1989 году преобразовали в батальон, а в 1991 году на его базе был создан отряд специального назначения, получивший название "Витязь". После распада СССР спецназовцы принимали участие в разрешении всех межнациональных конфликтов на его бывшей территории, а также в разоружении незаконных вооруженных формирований на территории Чечни в 1994-1996 годах. Среди крупных операций – деблокирование окруженного боевиками отряда спецназа "Росич" под Бамутом (1995), участие в штурме села Первомайского, захваченного бандой Салмана Радуева (1996). Самым тяжелым для отряда стал бой на высоте 541,9 в Ножай-Юртовском районе Чечни, в ходе столкновения с боевиками в мае 1995 года погибли четыре спецназовца, восемь были ранены.С 1999 года отряд выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона РФ. Отряд специального назначения "Витязь" в 1999 году был переформирован в полк специального назначения "Витязь" Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) внутренних войск МВД России, в декабре 2001 года вновь преобразован в отряд специального назначения "Витязь".В 2002 году отряд участвовал в специальной операции по освобождению заложников, захваченных террористами на мюзикле "Норд-Ост" в Москве. В 2008 году отряд "Витязь" после слияния с отрядом специального назначения "Русь" был преобразован в 604-й Центр специального назначения "Витязь" внутренних войск МВД России. Спецназ МВД получил новые возможности: в центре были сформированы подразделения по минно-подрывному делу, парашютной, альпинистской и водолазной подготовке. У спецназа появилась своя авиация – беспилотные аппараты и парапланы. В 2016 году 604-й Центр "Витязь" вошел в состав Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии).В структуре Росгвардии силы специального назначения представлены двумя составляющими: войсковой и полицейской. Главное предназначение военнослужащих сил специального назначения – участие в борьбе с терроризмом. За время существования отряда специального назначения "Витязя" 14 спецназовцев стали Героями Российской Федерации, восемь из них удостоены этого звания посмертно. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)