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В Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света
В Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 29.12.2022
В Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в четверг в Одесской и Днепропетровской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщили в украинской энергокомпании... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:59
2022-12-29T09:59
2022-12-29T09:59
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в мире
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денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
вооруженные силы рф
дтэк
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в четверг в Одесской и Днепропетровской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. "В Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света. Они вводятся из-за угрозы ракетных обстрелов, чтобы избежать значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы РФ, ДТЭК, Днепропетровская область
В Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света
ДТЭК: экстренные отключения света ввели в Одесской и Днепропетровской областях