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В Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

В Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 29.12.2022

В Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в четверг в Одесской и Днепропетровской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщили в украинской энергокомпании... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:59

2022-12-29T09:59

2022-12-29T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

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денис шмыгаль

владимир зеленский

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вооруженные силы рф

дтэк

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в четверг в Одесской и Днепропетровской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. "В Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света. Они вводятся из-за угрозы ракетных обстрелов, чтобы избежать значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/vzryv-1842099251.html

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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф, дтэк, днепропетровская область