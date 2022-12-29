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Приемная врача в Британии отправила пациентам ложные диагнозы к Рождеству - РИА Новости, 29.12.2022
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Приемная врача в Британии отправила пациентам ложные диагнозы к Рождеству
Приемная врача в Британии отправила пациентам ложные диагнозы к Рождеству - РИА Новости, 29.12.2022
Приемная врача в Британии отправила пациентам ложные диагнозы к Рождеству
Приемная врача общей практики в английском Донкастере вместо рождественских поздравлений ошибочно разослала сотням пациентам сообщения о том, что у них... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:53
2022-12-29T16:55
донкастер
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Приемная врача общей практики в английском Донкастере вместо рождественских поздравлений ошибочно разослала сотням пациентам сообщения о том, что у них последняя стадия рака легких, сообщает газета Times. "Врач (имя) попросил заполнить (форму) DS1500 для вышеуказанного пациента. Диагноз - агрессивный рак легких с метастазами", - приводит издание текст сообщения, который пациенты опубликовали в соцсетях. Через 22 минуты пациенты получили сообщение с "искренними извинениями", где говорилось, что текст сообщения должен был звучать так: "Мы желаем вам очень счастливого Рождества и счастливого Нового года". Как отмечает газета, это извинение не исправило ситуацию, многих пациентов, которые в действительности ожидают результаты анализов на рак, это сообщение шокировало и даже довело до слез.
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донкастер
Донкастер
16:53 29.12.2022 (обновлено: 16:55 29.12.2022)
 
Приемная врача в Британии отправила пациентам ложные диагнозы к Рождеству

Приемная врача в Британии ошибочно отправила пациентам раковые диагнозы перед Рождеством

© Фото : Pexels / cottonbro studioПисьмо
Письмо - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Pexels / cottonbro studio
Письмо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Приемная врача общей практики в английском Донкастере вместо рождественских поздравлений ошибочно разослала сотням пациентам сообщения о том, что у них последняя стадия рака легких, сообщает газета Times.
"Врач (имя) попросил заполнить (форму) DS1500 для вышеуказанного пациента. Диагноз - агрессивный рак легких с метастазами", - приводит издание текст сообщения, который пациенты опубликовали в соцсетях.
Через 22 минуты пациенты получили сообщение с "искренними извинениями", где говорилось, что текст сообщения должен был звучать так: "Мы желаем вам очень счастливого Рождества и счастливого Нового года". Как отмечает газета, это извинение не исправило ситуацию, многих пациентов, которые в действительности ожидают результаты анализов на рак, это сообщение шокировало и даже довело до слез.
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