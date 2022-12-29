https://ria.ru/20221229/oon-1842070422.html

Главы агентств ООН призвали талибов разрешить женщинам работу в НПО

Главы агентств ООН призвали талибов разрешить женщинам работу в НПО - РИА Новости, 29.12.2022

Главы агентств ООН призвали талибов разрешить женщинам работу в НПО

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, главы УВКПЧ, УВКБ, ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ, ВОЗ и других структур призывают "Талибан"* разрешить женщинам... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T01:28

2022-12-29T01:28

2022-12-29T01:28

в мире

мартин гриффитс

афганистан

оон

талибан

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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ООН, 29 дек – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, главы УВКПЧ, УВКБ, ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ, ВОЗ и других структур призывают "Талибан"* разрешить женщинам работать в гуманитарных НПО, говорится в заявлении ооновских руководителей. Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. "Мы призываем де-факто власти пересмотреть и отменить эту директиву и все директивы, запрещающие женщинам посещать школы, университеты и участвовать в общественной жизни. Ни одна страна не может позволить себе исключить половину своего населения из участия в жизни общества", - сказано в заявлении. Авторы заявления отмечают, что решение властей Афганистана запретить женщинам работать в гуманитарных неправительственных организациях является серьезным ударом для уязвимых категорий, для женщин, для детей и для всей страны. "Запрет женщинам на участие в гуманитарной деятельности чреват непосредственными опасными для жизни последствиями для всех афганцев. Некоторые срочные программы уже были временно остановлены из-за нехватки женского персонала. Это происходит в то время, когда более 28 миллионов человек в Афганистане, в том числе миллионы женщин и детей, нуждаются в помощи, чтобы выжить, поскольку страна борется с риском голода, экономического спада, укоренившейся нищеты и суровой зимы", - заявили авторы. Афганские СМИ ранее также сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221226/obrazovanie-1841492103.html

https://ria.ru/20221227/afganistan-1841697404.html

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в мире, мартин гриффитс, афганистан, оон, талибан, управление верховного комиссара оон по делам беженцев