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В Нижегородской области задержали подозреваемого в нападении на магазин

В Нижегородской области задержали подозреваемого в нападении на магазин - РИА Новости, 29.12.2022

В Нижегородской области задержали подозреваемого в нападении на магазин

Подозреваемый в угоне "ГАЗели" и вооруженном нападении на магазин задержан по горячим следам в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T22:54

2022-12-29T22:54

2022-12-29T22:55

происшествия

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Подозреваемый в угоне "ГАЗели" и вооруженном нападении на магазин задержан по горячим следам в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. "Двадцать пятого декабря в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля "ГАЗель" с территории фермерского хозяйства в селе Неледино. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что к инциденту причастен местный рабочий. Спустя некоторое время в полицию поступило сообщение от владельца одного из продуктовых магазинов в селе Ичалки, который рассказал полицейским, что в магазин ворвался мужчина и, угрожая продавцу охотничьим ружьем, похитил алкоголь и 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Пытаясь скрыться с места совершения преступления на угнанной в Шатковском районе "ГАЗели", мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, как и следовавшая за ним иномарка. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в этот момент мимо проезжал дежурный автомобиль полиции. Остановившись, полицейский вышел из салона и поинтересовался, не нужна ли водителям помощь. Водитель "ГАЗели", угрожая ружьём, потребовал не приближаться, и один раз выстрелил, но никого не ранил. Мужчина был задержан сотрудником полиции при активном содействии водителя иномарки, находившегося рядом. Ранее неоднократно судимый 28-летний житель Шатковского района был доставлен в полицию. Следствием в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), статье 162 УК РФ (разбой) и статье 226 УК РФ (хищение оружия). Задержанный помещен под стражу. "В соответствии с законодательством, за совершение подобных преступлений неоднократно судимому мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается", - подчеркивается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, нижегородская область