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В Нижегородской области задержали подозреваемого в нападении на магазин - РИА Новости, 29.12.2022
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В Нижегородской области задержали подозреваемого в нападении на магазин
В Нижегородской области задержали подозреваемого в нападении на магазин - РИА Новости, 29.12.2022
В Нижегородской области задержали подозреваемого в нападении на магазин
Подозреваемый в угоне "ГАЗели" и вооруженном нападении на магазин задержан по горячим следам в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T22:54
2022-12-29T22:55
происшествия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Подозреваемый в угоне "ГАЗели" и вооруженном нападении на магазин задержан по горячим следам в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. "Двадцать пятого декабря в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля "ГАЗель" с территории фермерского хозяйства в селе Неледино. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что к инциденту причастен местный рабочий. Спустя некоторое время в полицию поступило сообщение от владельца одного из продуктовых магазинов в селе Ичалки, который рассказал полицейским, что в магазин ворвался мужчина и, угрожая продавцу охотничьим ружьем, похитил алкоголь и 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Пытаясь скрыться с места совершения преступления на угнанной в Шатковском районе "ГАЗели", мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, как и следовавшая за ним иномарка. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в этот момент мимо проезжал дежурный автомобиль полиции. Остановившись, полицейский вышел из салона и поинтересовался, не нужна ли водителям помощь. Водитель "ГАЗели", угрожая ружьём, потребовал не приближаться, и один раз выстрелил, но никого не ранил. Мужчина был задержан сотрудником полиции при активном содействии водителя иномарки, находившегося рядом. Ранее неоднократно судимый 28-летний житель Шатковского района был доставлен в полицию. Следствием в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), статье 162 УК РФ (разбой) и статье 226 УК РФ (хищение оружия). Задержанный помещен под стражу. "В соответствии с законодательством, за совершение подобных преступлений неоднократно судимому мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, россия, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижегородская область
22:54 29.12.2022 (обновлено: 22:55 29.12.2022)
 
В Нижегородской области задержали подозреваемого в нападении на магазин

В Нижегородской области задержали подозреваемого в угоне "ГАЗели" и нападении на магазин

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Подозреваемый в угоне "ГАЗели" и вооруженном нападении на магазин задержан по горячим следам в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.
"Двадцать пятого декабря в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля "ГАЗель" с территории фермерского хозяйства в селе Неледино. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что к инциденту причастен местный рабочий. Спустя некоторое время в полицию поступило сообщение от владельца одного из продуктовых магазинов в селе Ичалки, который рассказал полицейским, что в магазин ворвался мужчина и, угрожая продавцу охотничьим ружьем, похитил алкоголь и 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Пытаясь скрыться с места совершения преступления на угнанной в Шатковском районе "ГАЗели", мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, как и следовавшая за ним иномарка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в этот момент мимо проезжал дежурный автомобиль полиции. Остановившись, полицейский вышел из салона и поинтересовался, не нужна ли водителям помощь. Водитель "ГАЗели", угрожая ружьём, потребовал не приближаться, и один раз выстрелил, но никого не ранил. Мужчина был задержан сотрудником полиции при активном содействии водителя иномарки, находившегося рядом.
Ранее неоднократно судимый 28-летний житель Шатковского района был доставлен в полицию. Следствием в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), статье 162 УК РФ (разбой) и статье 226 УК РФ (хищение оружия).
Задержанный помещен под стражу. "В соответствии с законодательством, за совершение подобных преступлений неоднократно судимому мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается", - подчеркивается в сообщении.
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