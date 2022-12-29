10:31 29.12.2022 (обновлено: 10:39 29.12.2022)
В Одессе после сообщений о взрывах пропали свет и вода
СМИ сообщили об отключении электроэнергии и водоснабжения после взрывов в Одессе
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свет и вода пропали в Одессе после сообщений о взрывах, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. После этого украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв прозвучал в Одессе. Позднее СМИ сообщили еще о трех взрывах в городе. По данным местного издания "Думская", один из взрывов прогремел в пригороде.
27 декабря, 12:53В "Укрэнерго" сообщили о росте потребления электроэнергии на Украине
"В Одессе после сообщений о прилетах пропали свет и вода", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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