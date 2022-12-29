https://ria.ru/20221229/odessa-1842115255.html

В Одессе после сообщений о взрывах пропали свет и вода

В Одессе после сообщений о взрывах пропали свет и вода - РИА Новости, 29.12.2022

В Одессе после сообщений о взрывах пропали свет и вода

Свет и вода пропали в Одессе после сообщений о взрывах, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:31

2022-12-29T10:31

2022-12-29T10:39

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свет и вода пропали в Одессе после сообщений о взрывах, сообщает украинское издание "Страна.ua".Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. После этого украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв прозвучал в Одессе. Позднее СМИ сообщили еще о трех взрывах в городе. По данным местного издания "Думская", один из взрывов прогремел в пригороде."В Одессе после сообщений о прилетах пропали свет и вода", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221227/elektroenergiya-1841625172.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одесса, в мире, украина, ситуация в днр и лнр