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В Одессе после сообщений о взрывах пропали свет и вода - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/odessa-1842115255.html
В Одессе после сообщений о взрывах пропали свет и вода
В Одессе после сообщений о взрывах пропали свет и вода - РИА Новости, 29.12.2022
В Одессе после сообщений о взрывах пропали свет и вода
Свет и вода пропали в Одессе после сообщений о взрывах, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:31
2022-12-29T10:39
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свет и вода пропали в Одессе после сообщений о взрывах, сообщает украинское издание "Страна.ua".Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. После этого украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв прозвучал в Одессе. Позднее СМИ сообщили еще о трех взрывах в городе. По данным местного издания "Думская", один из взрывов прогремел в пригороде."В Одессе после сообщений о прилетах пропали свет и вода", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221227/elektroenergiya-1841625172.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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одесса, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:31 29.12.2022 (обновлено: 10:39 29.12.2022)
 
В Одессе после сообщений о взрывах пропали свет и вода

СМИ сообщили об отключении электроэнергии и водоснабжения после взрывов в Одессе

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свет и вода пропали в Одессе после сообщений о взрывах, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. После этого украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв прозвучал в Одессе. Позднее СМИ сообщили еще о трех взрывах в городе. По данным местного издания "Думская", один из взрывов прогремел в пригороде.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 12:53
В "Укрэнерго" сообщили о росте потребления электроэнергии на Украине
"В Одессе после сообщений о прилетах пропали свет и вода", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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