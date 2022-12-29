https://ria.ru/20221229/odessa-1842075455.html

В Одессе завершили снос памятника Екатерине II, пишут СМИ

В Одессе завершили снос памятника Екатерине II, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022

В Одессе завершили снос памятника Екатерине II, пишут СМИ

В Одессе завершился демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, сообщает местное издание "Думская". РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T03:31

2022-12-29T03:31

2022-12-29T09:15

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Одессе завершился демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, сообщает местное издание "Думская". "Памятник отвезут в Одесский областной художественный музей", — пишет издание. Незадолго до этого в городе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову. Решение о демонтаже монументов Одесский горсовет принял в конце ноября. Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову установили в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221228/pamyatnik-1842029915.html

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в мире, екатерина ii, григорий потемкин, одесса, украина, россия