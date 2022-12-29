https://ria.ru/20221229/odessa-1842073509.html

В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ

В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022

В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ

В Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщило местное издание "Думская". РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T02:48

2022-12-29T02:48

2022-12-29T05:16

в мире

екатерина ii

одесса

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830207226_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_321ff015352d2c34a504515d679fa0bd.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщило местное издание "Думская". "Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря", — говорится в сообщении издания. Отмечается, что монумент переместят на хранение в Одесский национальный художественный музей. Ранее издание писало, что в городе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221226/pamyatnik-1841418516.html

одесса

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, екатерина ii, одесса, украина, россия