https://ria.ru/20221229/odessa-1842073509.html
В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ
В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ
В Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщило местное издание "Думская". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T02:48
2022-12-29T02:48
2022-12-29T05:16
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщило местное издание "Думская". "Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря", — говорится в сообщении издания. Отмечается, что монумент переместят на хранение в Одесский национальный художественный музей. Ранее издание писало, что в городе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221226/pamyatnik-1841418516.html
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в мире, екатерина ii, одесса, украина, россия
В мире, Екатерина II, Одесса, Украина, Россия
02:48 29.12.2022 (обновлено: 05:16 29.12.2022)
В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ
"Думская": в Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову