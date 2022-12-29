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В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
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В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ
В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ
В Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщило местное издание "Думская". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T02:48
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в мире
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одесса
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщило местное издание "Думская". "Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря", — говорится в сообщении издания. Отмечается, что монумент переместят на хранение в Одесский национальный художественный музей. Ранее издание писало, что в городе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, екатерина ii, одесса, украина, россия
В мире, Екатерина II, Одесса, Украина, Россия
02:48 29.12.2022 (обновлено: 05:16 29.12.2022)
 
В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ

"Думская": в Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову

© Фото : Юрий ДьяченкоНадпись на памятнике Суворову в Одессе: "Ты следующий"
Надпись на памятнике Суворову в Одессе: Ты следующий - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Юрий Дьяченко
Надпись на памятнике Суворову в Одессе: "Ты следующий". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщило местное издание "Думская".
"Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря", — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что монумент переместят на хранение в Одесский национальный художественный музей.
Ранее издание писало, что в городе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.
Решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову Одесский горсовет принял в конце ноября.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Демонтаж памятника советскому летчику Валерию Чкалову в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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