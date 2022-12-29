https://ria.ru/20221229/obyski-1842183942.html
СБУ проводит обыски на семи объектах канонической УПЦ в Хмельницкой области
СБУ проводит обыски на семи объектах канонической УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 29.12.2022
СБУ проводит обыски на семи объектах канонической УПЦ в Хмельницкой области
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг, что на семи объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области проводятся... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:24
2022-12-29T13:24
2022-12-29T14:44
религия
украина
хмельницкая область
россия
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг, что на семи объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области проводятся обыски. "Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области. Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве", - говорится в сообщении службы в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Сообщается, что при участии представителей церквей правоохранители осматривают помещения, проверяют на наличие запрещенных предметов, а также проверяют священнослужителей на "возможную причастность к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины". По данным ведомства, обыски проводятся в епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (город Шепетовка); Городищенском Свято-Рождества Богородичном монастыре (село Городище); женском монастыре Святой праведной Анны (город Славута); храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (город Славута); храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (город Шепетовка); соборе Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (город Нетешин); Свято-Воскресенском храме в поселке городского типа Виньковцы. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете в Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221225/raskol-1841091741.html
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украина, хмельницкая область, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
13:24 29.12.2022 (обновлено: 14:44 29.12.2022)
СБУ проводит обыски на семи объектах канонической УПЦ в Хмельницкой области
СБУ сообщила об обысках на семи объектах канонической УПЦ в Хмельницкой области
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг, что на семи объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области проводятся обыски.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области. Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве", - говорится в сообщении службы в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Сообщается, что при участии представителей церквей правоохранители осматривают помещения, проверяют на наличие запрещенных предметов, а также проверяют священнослужителей на "возможную причастность к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".
По данным ведомства, обыски проводятся в епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (город Шепетовка); Городищенском Свято-Рождества Богородичном монастыре (село Городище); женском монастыре Святой праведной Анны (город Славута); храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (город Славута); храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (город Шепетовка); соборе Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (город Нетешин); Свято-Воскресенском храме в поселке городского типа Виньковцы.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете в Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.