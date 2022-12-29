https://ria.ru/20221229/obyski-1842183942.html

СБУ проводит обыски на семи объектах канонической УПЦ в Хмельницкой области

СБУ проводит обыски на семи объектах канонической УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 29.12.2022

СБУ проводит обыски на семи объектах канонической УПЦ в Хмельницкой области

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг, что на семи объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области проводятся... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:24

2022-12-29T13:24

2022-12-29T14:44

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служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг, что на семи объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области проводятся обыски. "Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области. Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве", - говорится в сообщении службы в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Сообщается, что при участии представителей церквей правоохранители осматривают помещения, проверяют на наличие запрещенных предметов, а также проверяют священнослужителей на "возможную причастность к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины". По данным ведомства, обыски проводятся в епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (город Шепетовка); Городищенском Свято-Рождества Богородичном монастыре (село Городище); женском монастыре Святой праведной Анны (город Славута); храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (город Славута); храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (город Шепетовка); соборе Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (город Нетешин); Свято-Воскресенском храме в поселке городского типа Виньковцы. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете в Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221225/raskol-1841091741.html

https://ria.ru/20221228/pismo-1842042768.html

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украина, хмельницкая область, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц