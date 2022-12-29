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В России иностранцам запретили владеть крупными сайтами объявлений - РИА Новости, 29.12.2022
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В России иностранцам запретили владеть крупными сайтами объявлений
В России иностранцам запретили владеть крупными сайтами объявлений - РИА Новости, 29.12.2022
В России иностранцам запретили владеть крупными сайтами объявлений
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что владельцем интернет-сервисов размещения объявлений (классифайдов) с суточной аудиторией... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:39
2022-12-29T17:39
общество
технологии
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что владельцем интернет-сервисов размещения объявлений (классифайдов) с суточной аудиторией свыше 100 тысяч пользователей может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другой страны, или российское юрлицо. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 марта 2023 года. При этом владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. Под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющих уставный капитал данного юрлица. В закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" добавлена новая статья, касающаяся обязанностей владельца классифайда с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки. В частности, он не должен допускать использование сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывов к осуществлению террора или его оправдания, экстремистских или порнографических материалов. Помимо этого, законом вводится необходимость соблюдения запретов и ограничений, предусмотренных законодательством РФ о референдуме и о выборах. Сервис должен установить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами". Реестр классифайдов должен будет вести Роскомнадзор, для чего ведомство будет проводить мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию.
https://ria.ru/20220905/avito-1814621148.html
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общество, технологии, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
17:39 29.12.2022
 
В России иностранцам запретили владеть крупными сайтами объявлений

Иностранцы с 1 марта не смогут владеть крупными интернет-сервисами объявлений в России

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в медиабанкУличные объявления
Уличные объявления - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что владельцем интернет-сервисов размещения объявлений (классифайдов) с суточной аудиторией свыше 100 тысяч пользователей может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другой страны, или российское юрлицо. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 марта 2023 года.
При этом владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. Под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющих уставный капитал данного юрлица.
Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:09
Авито: персональные данные пользователей остаются внутри России
В закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" добавлена новая статья, касающаяся обязанностей владельца классифайда с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки. В частности, он не должен допускать использование сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывов к осуществлению террора или его оправдания, экстремистских или порнографических материалов.
Помимо этого, законом вводится необходимость соблюдения запретов и ограничений, предусмотренных законодательством РФ о референдуме и о выборах.
Сервис должен установить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами".
Реестр классифайдов должен будет вести Роскомнадзор, для чего ведомство будет проводить мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию.
Логотип в офисе компании Avito - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 16:27Республика Татарстан
В Казани открылся офис "Авито"
 
ОбществоТехнологииВладимир ПутинРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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