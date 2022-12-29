https://ria.ru/20221229/obyavleniya-1842294194.html

В России иностранцам запретили владеть крупными сайтами объявлений

В России иностранцам запретили владеть крупными сайтами объявлений - РИА Новости, 29.12.2022

В России иностранцам запретили владеть крупными сайтами объявлений

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что владельцем интернет-сервисов размещения объявлений (классифайдов) с суточной аудиторией... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:39

2022-12-29T17:39

2022-12-29T17:39

общество

технологии

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что владельцем интернет-сервисов размещения объявлений (классифайдов) с суточной аудиторией свыше 100 тысяч пользователей может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другой страны, или российское юрлицо. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 марта 2023 года. При этом владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. Под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющих уставный капитал данного юрлица. В закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" добавлена новая статья, касающаяся обязанностей владельца классифайда с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки. В частности, он не должен допускать использование сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывов к осуществлению террора или его оправдания, экстремистских или порнографических материалов. Помимо этого, законом вводится необходимость соблюдения запретов и ограничений, предусмотренных законодательством РФ о референдуме и о выборах. Сервис должен установить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами". Реестр классифайдов должен будет вести Роскомнадзор, для чего ведомство будет проводить мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию.

https://ria.ru/20220905/avito-1814621148.html

https://ria.ru/20220915/avito-1817033398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)