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Террористы за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 29.12.2022
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Террористы за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Террористы за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 29.12.2022
Террористы за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T22:07
2022-12-29T22:07
в мире
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россия
сар
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров. "За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - сказал Егоров на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сирия, россия, сар
В мире, Сирия, Россия, САР
22:07 29.12.2022
 
Террористы за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации

ЦПВС: боевики "ан-Нусры" за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - сказал Егоров на брифинге.
* Запрещенная в России террористическая организация
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