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В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/obstrel-1842330170.html
В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба
В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба - РИА Новости, 29.12.2022
В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба
В приграничном поселке Теткино Курской области повреждены шесть домов и перебита газовая труба в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:05
2022-12-29T19:05
специальная военная операция на украине
жкх
роман старовойт
украина
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. В приграничном поселке Теткино Курской области повреждены шесть домов и перебита газовая труба в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Под минометный обстрел ВСУ сегодня попали село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского. Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен – он пострадал от прямого попадания. Также в Теткино перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, поселок частично обесточен. Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены", – написал Старовойт в своем Telegram-канале. Глушковский район, на территории которого находится поселок Теткино, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая в под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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жкх, роман старовойт, украина, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Роман Старовойт, Украина, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
19:05 29.12.2022
 
В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба

Старовойт: в Теткино при обстреле ВСУ повреждены шесть домов и перебита газовая труба

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела села Теткино в Курской области
Последствия обстрела села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела села Теткино в Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. В приграничном поселке Теткино Курской области повреждены шесть домов и перебита газовая труба в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Под минометный обстрел ВСУ сегодня попали село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского. Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен – он пострадал от прямого попадания. Также в Теткино перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, поселок частично обесточен. Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Глушковский район, на территории которого находится поселок Теткино, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая в под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХРоман СтаровойтУкраинаКурская областьСуджанский районВооруженные силы Украины
 
 
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