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В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба
В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба - РИА Новости, 29.12.2022
В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба
В приграничном поселке Теткино Курской области повреждены шесть домов и перебита газовая труба в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:05
2022-12-29T19:05
2022-12-29T19:05
специальная военная операция на украине
жкх
роман старовойт
украина
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. В приграничном поселке Теткино Курской области повреждены шесть домов и перебита газовая труба в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Под минометный обстрел ВСУ сегодня попали село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского. Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен – он пострадал от прямого попадания. Также в Теткино перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, поселок частично обесточен. Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены", – написал Старовойт в своем Telegram-канале. Глушковский район, на территории которого находится поселок Теткино, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая в под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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жкх, роман старовойт, украина, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Роман Старовойт, Украина, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба
Старовойт: в Теткино при обстреле ВСУ повреждены шесть домов и перебита газовая труба