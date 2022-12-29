https://ria.ru/20221229/obstrel-1842330170.html

В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба

В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба - РИА Новости, 29.12.2022

В Теткино при обстреле ВСУ повреждены дома и перебита газовая труба

В приграничном поселке Теткино Курской области повреждены шесть домов и перебита газовая труба в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:05

2022-12-29T19:05

2022-12-29T19:05

специальная военная операция на украине

жкх

роман старовойт

украина

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. В приграничном поселке Теткино Курской области повреждены шесть домов и перебита газовая труба в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Под минометный обстрел ВСУ сегодня попали село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского. Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен – он пострадал от прямого попадания. Также в Теткино перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, поселок частично обесточен. Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены", – написал Старовойт в своем Telegram-канале. Глушковский район, на территории которого находится поселок Теткино, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая в под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

курская область

суджанский район

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жкх, роман старовойт, украина, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины