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Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/obstrel-1842254729.html
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:02
2022-12-29T16:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 15.46 - населенный пункт Камышевка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
16:02 29.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов

ВСУ выпустили 12 снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 15.46 - населенный пункт Камышевка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 16:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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