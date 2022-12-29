https://ria.ru/20221229/obstrel-1842254729.html
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:02
2022-12-29T16:02
2022-12-29T16:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 15.46 - населенный пункт Камышевка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
ВСУ выпустили 12 снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка