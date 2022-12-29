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Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 29.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:02

2022-12-29T16:02

2022-12-29T16:02

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 15.46 - населенный пункт Камышевка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия