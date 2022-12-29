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Украинские войска выпустили по Донецку 17 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 17 снарядов - РИА Новости, 29.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 17 снарядов

Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 17 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:46

2022-12-29T11:46

2022-12-29T11:46

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 17 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 11.00 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.15 мск по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - восемь снарядов калибром 155 миллиметров Кроме того, в 10.50 мск украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.15 мск по Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221229/rada-1842134170.html

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия