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Украинские войска выпустили по Донецку 17 снарядов - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/obstrel-1842136670.html
Украинские войска выпустили по Донецку 17 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 17 снарядов - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 17 снарядов
Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 17 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:46
2022-12-29T11:46
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 17 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 11.00 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.15 мск по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - восемь снарядов калибром 155 миллиметров Кроме того, в 10.50 мск украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.15 мск по Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221229/rada-1842134170.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
украина
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
11:46 29.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 17 снарядов

Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 17 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 17 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 11.00 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.15 мск по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - восемь снарядов калибром 155 миллиметров
Кроме того, в 10.50 мск украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.15 мск по Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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