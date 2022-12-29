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ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 29.12.2022

ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:57

2022-12-29T10:57

2022-12-29T10:57

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.27 (совпадает с мск) - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Позже ведомство сообщило, что украинские войска в 10.30 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221229/pvo-1842121070.html

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куйбышевский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия