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ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/obstrel-1842121968.html
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 29.12.2022
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:57
2022-12-29T10:57
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.27 (совпадает с мск) - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Позже ведомство сообщило, что украинские войска в 10.30 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221229/pvo-1842121070.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
10:57 29.12.2022
 
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка пятью снарядами

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.27 (совпадает с мск) - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Позже ведомство сообщило, что украинские войска в 10.30 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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