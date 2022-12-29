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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:53
2022-12-29T10:53
2022-12-29T10:53
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.24 (совпадает с мск) - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221229/dnr-1842120214.html
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра по Кировскому району Донецка