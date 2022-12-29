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ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 29.12.2022
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 15 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:22
2022-12-29T10:22
2022-12-29T10:22
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 15 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 09.45 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 08.00 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО