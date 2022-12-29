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ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/obstrel-1842112889.html
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 29.12.2022
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 15 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:22
2022-12-29T10:22
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 15 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 09.45 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 08.00 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221229/vzryvy-1842112774.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
10:22 29.12.2022
 
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов
Фрагмент одного из снарядов - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент одного из снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 15 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
10:21
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов во Львове
Представительство добавило, что в 09.45 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 08.00 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
О последствиях пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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