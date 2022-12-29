https://ria.ru/20221229/obstrel-1842112889.html

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 29.12.2022

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 15 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:22

2022-12-29T10:22

2022-12-29T10:22

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 15 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 09.45 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 08.00 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221229/vzryvy-1842112774.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины