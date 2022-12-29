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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 49 раз за сутки - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/obstrel-1842097303.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 49 раз за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 49 раз за сутки - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 49 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:16
2022-12-29T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - 9 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 275 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 35 обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
09:16 29.12.2022
 
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 49 раз за сутки

Представительство ДНР: ВСУ за сутки обстреляли территорию региона 49 раз

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в здании после попадания снаряда РСЗО "Град"
Разбитое окно в здании после попадания снаряда РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в здании после попадания снаряда РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - 9 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 275 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 35 обстрелов.
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