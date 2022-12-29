https://ria.ru/20221229/obrazovanie-1842269781.html

Путин подписал закон о пошлинах за признание иностранного образования

Путин подписал закон о пошлинах за признание иностранного образования - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о пошлинах за признание иностранного образования

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий пошлины за признание в РФ иностранного образования, документ вступает в силу с 1 сентября 2023... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:33

2022-12-29T16:33

2022-12-29T16:33

образование

образование - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий пошлины за признание в РФ иностранного образования, документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, пошлина за признание иностранного образования и квалификации составит 6,5 тысячи рублей, за предоставление временной госаккредитации образовательной деятельности - три тысячи рублей. Пошлину за госаккредитацию образовательной деятельности по основным образовательным программам начального, основного и среднего образования установили в размере 15 тысяч рублей, по программам среднего профессионального образования - 35 тысяч рублей, по программам высшего образования - 100 тысяч рублей. Также вводят пошлину в три тысячи рублей за внесение записи в государственную информационную систему "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госаккредитацию образовательным программам".

https://ria.ru/20221228/geroi-1841829504.html

https://ria.ru/20221226/rgsu-1841474218.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

образование, образование - общество, россия, владимир путин