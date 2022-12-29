https://ria.ru/20221229/obrazovanie-1842269781.html
Путин подписал закон о пошлинах за признание иностранного образования
Путин подписал закон о пошлинах за признание иностранного образования - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о пошлинах за признание иностранного образования
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий пошлины за признание в РФ иностранного образования, документ вступает в силу с 1 сентября 2023... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:33
2022-12-29T16:33
2022-12-29T16:33
образование
образование - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий пошлины за признание в РФ иностранного образования, документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, пошлина за признание иностранного образования и квалификации составит 6,5 тысячи рублей, за предоставление временной госаккредитации образовательной деятельности - три тысячи рублей. Пошлину за госаккредитацию образовательной деятельности по основным образовательным программам начального, основного и среднего образования установили в размере 15 тысяч рублей, по программам среднего профессионального образования - 35 тысяч рублей, по программам высшего образования - 100 тысяч рублей. Также вводят пошлину в три тысячи рублей за внесение записи в государственную информационную систему "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госаккредитацию образовательным программам".
https://ria.ru/20221228/geroi-1841829504.html
https://ria.ru/20221226/rgsu-1841474218.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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образование, образование - общество, россия, владимир путин
Образование, Образование - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о пошлинах за признание иностранного образования
Президент Путин подписал закон о пошлинах за признание иностранного образования в России
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, устанавливающий пошлины за признание в РФ иностранного образования, документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, пошлина за признание иностранного образования и квалификации составит 6,5 тысячи рублей, за предоставление временной госаккредитации образовательной деятельности - три тысячи рублей.
Пошлину за госаккредитацию образовательной деятельности по основным образовательным программам начального, основного и среднего образования установили в размере 15 тысяч рублей, по программам среднего профессионального образования - 35 тысяч рублей, по программам высшего образования - 100 тысяч рублей.
Также вводят пошлину в три тысячи рублей за внесение записи в государственную информационную систему "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госаккредитацию образовательным программам".