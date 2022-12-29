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Кадыров выступил против обмена военнопленных в формате "всех на всех" - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/obmen-1842336941.html
Кадыров выступил против обмена военнопленных в формате "всех на всех"
Кадыров выступил против обмена военнопленных в формате "всех на всех" - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров выступил против обмена военнопленных в формате "всех на всех"
Обмен с украинской стороной военнопленными в формате "всех на всех" проводить нельзя, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:40
2022-12-29T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Обмен с украинской стороной военнопленными в формате "всех на всех" проводить нельзя, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, которые занимаются (вопросами обмена военнопленными – ред.) знают, что лучше. Но (менять – ред.) всех на всех – этого не должно быть", - сказал Кадыров во время ежегодной прямой линии. При этом он не пояснил, почему считает такой обмен неправильным. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции заявлена как освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. При этом Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев проявит соответствующую готовность.
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс
19:40 29.12.2022
 
Кадыров выступил против обмена военнопленных в формате "всех на всех"

Кадыров заявил о неприемлемости обмена военнопленными с Украиной в формате "всех на всех"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Обмен с украинской стороной военнопленными в формате "всех на всех" проводить нельзя, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, которые занимаются (вопросами обмена военнопленными – ред.) знают, что лучше. Но (менять – ред.) всех на всех – этого не должно быть", - сказал Кадыров во время ежегодной прямой линии. При этом он не пояснил, почему считает такой обмен неправильным.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции заявлена как освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. При этом Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев проявит соответствующую готовность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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