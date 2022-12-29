https://ria.ru/20221229/novyy-1842076957.html

Буддийский лама рассказал, как превратить Новый год в торжество жизни

Буддийский лама рассказал, как превратить Новый год в торжество жизни - РИА Новости, 29.12.2022

Буддийский лама рассказал, как превратить Новый год в торжество жизни

Почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Омбадыков) призвал в Новый год быть... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T04:21

2022-12-29T04:21

2022-12-29T04:21

новый год

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Омбадыков) призвал в Новый год быть сострадательными и заниматься благотворительностью, а также не забывать о молитве. "Правильнее всего будет превратить этот день в торжество жизни. Этого можно достичь разными способами. Например, посвятив себя благотворительности или приняв новые решения, которые поспособствуют благополучию человечества. Новый год должен принести новые возможности, изменить к лучшему нашу жизнь и весь наш мир", - сказал Тэло Тулку Ринпоче в интервью РИА Новости. Он отметил, что практика молитвы вдохновит "преодолевать любые проблемы, с которыми мы можем столкнуться в наступающем году". Он добавил, что "не рассматривает события сквозь призму астрологии, если только речь не идет о буддийских праздниках и определенных датах". "Не могу сказать, что наступающий год сулит человечеству с астрологической точки зрения. Со временем вселенная направит нас и укажет нам верный путь", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221213/tuva-1838294323.html

https://ria.ru/20221227/prazdnik-1841589362.html

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новый год