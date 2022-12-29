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Буддийский лама рассказал, как превратить Новый год в торжество жизни
Буддийский лама рассказал, как превратить Новый год в торжество жизни - РИА Новости, 29.12.2022
Буддийский лама рассказал, как превратить Новый год в торжество жизни
Почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Омбадыков) призвал в Новый год быть... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T04:21
2022-12-29T04:21
2022-12-29T04:21
новый год
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Омбадыков) призвал в Новый год быть сострадательными и заниматься благотворительностью, а также не забывать о молитве. "Правильнее всего будет превратить этот день в торжество жизни. Этого можно достичь разными способами. Например, посвятив себя благотворительности или приняв новые решения, которые поспособствуют благополучию человечества. Новый год должен принести новые возможности, изменить к лучшему нашу жизнь и весь наш мир", - сказал Тэло Тулку Ринпоче в интервью РИА Новости. Он отметил, что практика молитвы вдохновит "преодолевать любые проблемы, с которыми мы можем столкнуться в наступающем году". Он добавил, что "не рассматривает события сквозь призму астрологии, если только речь не идет о буддийских праздниках и определенных датах". "Не могу сказать, что наступающий год сулит человечеству с астрологической точки зрения. Со временем вселенная направит нас и укажет нам верный путь", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221213/tuva-1838294323.html
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новый год
Буддийский лама рассказал, как превратить Новый год в торжество жизни
Представитель далай-ламы в России призвал быть сострадательными и не забывать о молитве
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Омбадыков) призвал в Новый год быть сострадательными и заниматься благотворительностью, а также не забывать о молитве.
"Правильнее всего будет превратить этот день в торжество жизни. Этого можно достичь разными способами. Например, посвятив себя благотворительности или приняв новые решения, которые поспособствуют благополучию человечества. Новый год должен принести новые возможности, изменить к лучшему нашу жизнь и весь наш мир", - сказал Тэло Тулку Ринпоче в интервью РИА Новости.
Он отметил, что практика молитвы вдохновит "преодолевать любые проблемы, с которыми мы можем столкнуться в наступающем году".
"Мы всегда, независимо от времени года, должны вести себя, как подобает достойному человеку – быть сострадательными, любящими, добрыми и заботливыми. Эти качества нужно проявлять на каждодневной основе, особенно сейчас, когда мир претерпевает больше трудностей, чем в последние несколько лет", - призвал лама.
Он добавил, что "не рассматривает события сквозь призму астрологии, если только речь не идет о буддийских праздниках и определенных датах". "Не могу сказать, что наступающий год сулит человечеству с астрологической точки зрения. Со временем вселенная направит нас и укажет нам верный путь", - заключил собеседник агентства.