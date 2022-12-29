Каникулы в новогодней столице: чем заняться на праздниках в Новосибирске

В минувшую субботу на Михайловской набережной открыли самый длинный каток в стране. Он растянулся от парка "Городское начало" до пристани Речного вокзала на 1300 метров! Первыми на лед вышли Деды Морозы, за ними — местные жители и туристы.

Вход бесплатный. Коньки можно взять в аренду за 180 рублей в час.

А 30 декабря рядом с катком появится ледовый городок: в скульптурах изобразят местные достопримечательности.