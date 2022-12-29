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Каникулы в новогодней столице: чем заняться на праздниках в Новосибирске - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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Каникулы в новогодней столице: чем заняться на праздниках в Новосибирске
Каникулы в новогодней столице: чем заняться на праздниках в Новосибирске - РИА Новости, 29.12.2022
Каникулы в новогодней столице: чем заняться на праздниках в Новосибирске
Новосибирск превратился в город-сказку. В центре — иллюминация, фотозоны, яркие декорации. На набережной — самый длинный каток, а праздновать пригласили Дедов... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:00
2022-12-29T08:05
фото
туризм
фото - туризм
новосибирск
новый год
отдых в россии
впечатления - туризм
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. Новосибирск превратился в город-сказку. В центре — иллюминация, фотозоны, яркие декорации. На набережной — самый длинный каток, а праздновать пригласили Дедов Морозов со всей страны. Рестораны выпустили специальные сеты из локальных блюд. О том, какая программа ждет гостей на каникулах, что посмотреть и попробовать в новогодней столице, — в фотоленте РИА Новости.
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Ольга Кабанова
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08:00 29.12.2022 (обновлено: 08:05 29.12.2022)
 

Каникулы в новогодней столице: чем заняться на праздниках в Новосибирске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. Новосибирск превратился в город-сказку. В центре — иллюминация, фотозоны, яркие декорации. На набережной — самый длинный каток, а праздновать пригласили Дедов Морозов со всей страны. Рестораны выпустили специальные сеты из локальных блюд. О том, какая программа ждет гостей на каникулах, что посмотреть и попробовать в новогодней столице, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия начались на прошлой неделе с первого Всероссийского съезда Дедов Морозов. Зимние волшебники из 85 регионов страны приехали в Новосибирск, чтобы устроить шествие по центру, открыть главную елку и дать старт проекту "Новогодняя столица России", статус которой к Новосибирску перешел от Нижнего Новгорода.

Проводы участников первого Всероссийского съезда Дедов Морозов на площади им. Гарина-Михайловского
1 из 12

Праздничные мероприятия начались на прошлой неделе с первого Всероссийского съезда Дедов Морозов. Зимние волшебники из 85 регионов страны приехали в Новосибирск, чтобы устроить шествие по центру, открыть главную елку и дать старт проекту "Новогодняя столица России", статус которой к Новосибирску перешел от Нижнего Новгорода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В минувшую субботу на Михайловской набережной открыли самый длинный каток в стране. Он растянулся от парка "Городское начало" до пристани Речного вокзала на 1300 метров! Первыми на лед вышли Деды Морозы, за ними — местные жители и туристы.

Вход бесплатный. Коньки можно взять в аренду за 180 рублей в час.

А 30 декабря рядом с катком появится ледовый городок: в скульптурах изобразят местные достопримечательности.

Посетители на открытии самого длинного в России катка на Михайловской набережной в Новосибирске
2 из 12

В минувшую субботу на Михайловской набережной открыли самый длинный каток в стране. Он растянулся от парка "Городское начало" до пристани Речного вокзала на 1300 метров! Первыми на лед вышли Деды Морозы, за ними — местные жители и туристы.

Вход бесплатный. Коньки можно взять в аренду за 180 рублей в час.

А 30 декабря рядом с катком появится ледовый городок: в скульптурах изобразят местные достопримечательности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Этот Новый год в Новосибирске встретят хороводом. Присоединиться могут все желающие, правда, понадобится карнавальный костюм или хотя бы минимальный набор праздничных атрибутов. Например, шапка и борода Деда Мороза.

Каникулы обещают быть насыщенными. Запланировали и фестиваль снежных баб, и конкурс на лучшие сани, и валеночные игры. С 2 по 6 января каждый район города будет олицетворять определенный федеральный округ страны. А на Рождество — Всероссийский фестиваль колокольных звонов.

Участники Всероссийского съезда Дедов Морозов водят хоровод во время праздничных мероприятий в Первомайском сквере в Новосибирске
3 из 12

Этот Новый год в Новосибирске встретят хороводом. Присоединиться могут все желающие, правда, понадобится карнавальный костюм или хотя бы минимальный набор праздничных атрибутов. Например, шапка и борода Деда Мороза.

Каникулы обещают быть насыщенными. Запланировали и фестиваль снежных баб, и конкурс на лучшие сани, и валеночные игры. С 2 по 6 января каждый район города будет олицетворять определенный федеральный округ страны. А на Рождество — Всероссийский фестиваль колокольных звонов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Сейчас авиабилеты из Москвы в Новосибирск стоят от 4500 рублей в одну сторону. Если окажетесь в городе, гид-экскурсовод Наталья Адалинская рекомендует за новогодним настроением отправиться на улицу Ленина. Там установили светящийся подвесной потолок и арку — наподобие столичной Никольской.

Лучше всего приходить вечером, когда украшенные иллюминацией здания и декорации загораются тысячами огней.

Женщина фотографируется около декоративного автомобиля в новогоднем оформлении на улице Ленина в Новосибирске
4 из 12

Сейчас авиабилеты из Москвы в Новосибирск стоят от 4500 рублей в одну сторону. Если окажетесь в городе, гид-экскурсовод Наталья Адалинская рекомендует за новогодним настроением отправиться на улицу Ленина. Там установили светящийся подвесной потолок и арку — наподобие столичной Никольской.

Лучше всего приходить вечером, когда украшенные иллюминацией здания и декорации загораются тысячами огней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Загляните и в Первомайский сквер с рождественскими фотозонами, говорит начальник туристско-информационного отдела центра "Сибирь-Хоккайдо" Полина Найденова. А в Театральном сквере можно полюбоваться на главную 21-метровую елку города. Она украшена 2226 шарами, 150 снежинками и 75 фонарями.

Еще одна популярная достопримечательность — надпись "Все сбудется". Ищите ее у ресторана Morricone на улице Ленина, 6.

Семья с детьми гуляет у новогодней ёлки в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске
5 из 12

Загляните и в Первомайский сквер с рождественскими фотозонами, говорит начальник туристско-информационного отдела центра "Сибирь-Хоккайдо" Полина Найденова. А в Театральном сквере можно полюбоваться на главную 21-метровую елку города. Она украшена 2226 шарами, 150 снежинками и 75 фонарями.

Еще одна популярная достопримечательность — надпись "Все сбудется". Ищите ее у ресторана Morricone на улице Ленина, 6.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Если хотите внести свой вклад в проект "Новогодняя столица", загляните в "Домик Снежинки", советует Наталья. До 7 января там можно создать собственную электронную снежинку.

"Затем из них получится одна общая — цифровая, которую мы передадим следующей новогодней столице — городу Суздалю", — объясняет гид.

Домик снежинки на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске
6 из 12

Если хотите внести свой вклад в проект "Новогодняя столица", загляните в "Домик Снежинки", советует Наталья. До 7 января там можно создать собственную электронную снежинку.

"Затем из них получится одна общая — цифровая, которую мы передадим следующей новогодней столице — городу Суздалю", — объясняет гид.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Семьям с детьми Наталья рекомендует посетить Дом сказок на улице Горького, 16. Там вы встретите персонажей из "Колобка", "Буратино", Кощея Бессмертного. Кроме того, в музее проводят мастер-классы по изготовлению браслетов, елочных игрушек и других поделок из дерева и бересты, действует новогодняя почта.

Сделать сувенир на память предлагают и в приемной съезда Дедов Морозов в Концертном комплексе имени Маяковского. Здесь же показывают новогодние мультфильмы.

Декоративное сооружение Карета в новогодних украшениях в Первомайском сквере в Новосибирске
7 из 12

Семьям с детьми Наталья рекомендует посетить Дом сказок на улице Горького, 16. Там вы встретите персонажей из "Колобка", "Буратино", Кощея Бессмертного. Кроме того, в музее проводят мастер-классы по изготовлению браслетов, елочных игрушек и других поделок из дерева и бересты, действует новогодняя почта.

Сделать сувенир на память предлагают и в приемной съезда Дедов Морозов в Концертном комплексе имени Маяковского. Здесь же показывают новогодние мультфильмы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В городе есть и Музей счастья, и Музей солнца. А еще — японский центр "Сибирь-Хоккайдо", Центр современного искусства, Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Так что с культурно-познавательным досугом все в порядке.

Новосибирск - Новогодняя столица России-2023
8 из 12

В городе есть и Музей счастья, и Музей солнца. А еще — японский центр "Сибирь-Хоккайдо", Центр современного искусства, Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Так что с культурно-познавательным досугом все в порядке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Новосибирск — это еще и театральная столица Сибири. "Красный факел", "Глобус" — везде интересные спектакли, отмечает Полина Найденова.

"В Театре оперы и балета все праздники идет "Щелкунчик". Эту атмосферу не передать словами!" — добавляет она.

Новогодняя елка на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске
9 из 12

Новосибирск — это еще и театральная столица Сибири. "Красный факел", "Глобус" — везде интересные спектакли, отмечает Полина Найденова.

"В Театре оперы и балета все праздники идет "Щелкунчик". Эту атмосферу не передать словами!" — добавляет она.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© Depositphotos.com / Photosiber

Ну и какие же каникулы без гастрономических удовольствий! За пельменями всех видов — с щукой, осетриной, белыми грибами, мясом косули, олениной и клюквой — отправляйтесь в "#СибирьСибирь".

В меню ресторана краеведческой кухни "Соседи" блюда сразу трех регионов: Сибири, Бурятии и Дальнего Востока (буузы, корюшка, осьминог на гриле, морской гребешок и даже похмельные щи). А в ларьках за гостиницей "Центральная" на улице Ленина подают суровые сибирские хот-доги — с квашеной капустой.

Пельмени
10 из 12

Ну и какие же каникулы без гастрономических удовольствий! За пельменями всех видов — с щукой, осетриной, белыми грибами, мясом косули, олениной и клюквой — отправляйтесь в "#СибирьСибирь".

В меню ресторана краеведческой кухни "Соседи" блюда сразу трех регионов: Сибири, Бурятии и Дальнего Востока (буузы, корюшка, осьминог на гриле, морской гребешок и даже похмельные щи). А в ларьках за гостиницей "Центральная" на улице Ленина подают суровые сибирские хот-доги — с квашеной капустой.

© Depositphotos.com / Photosiber
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Из необычного — гастротеатр PuppenHaus. Его изюминка — в оформлении. На первом этаже — арт-салон, на втором — атмосфера старинного города с коллекциями марионеток, фарфора и ламп "Тиффани".

Подача каждого блюда — целое представление. Например, чтобы съесть салат, нужно разбить молотком хлебную миску и самостоятельно "добыть" соус из яйца.

Кроме того, сейчас в Новосибирске проходит фестиваль "Лучшее блюдо Сибири". Более 30 заведений предлагают специальные сеты из локальных продуктов.

Поезд Деда Мороза на железнодорожном вокзале Новосибирск – Главный в Новосибирске
11 из 12

Из необычного — гастротеатр PuppenHaus. Его изюминка — в оформлении. На первом этаже — арт-салон, на втором — атмосфера старинного города с коллекциями марионеток, фарфора и ламп "Тиффани".

Подача каждого блюда — целое представление. Например, чтобы съесть салат, нужно разбить молотком хлебную миску и самостоятельно "добыть" соус из яйца.

Кроме того, сейчас в Новосибирске проходит фестиваль "Лучшее блюдо Сибири". Более 30 заведений предлагают специальные сеты из локальных продуктов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Местную гастрономию можно увезти и домой — на память о сибирских каникулах. Полина Найденова советует варенье из шишек, конфеты Новосибирской шоколадной фабрики, тушенку из оленины. А из сувениров — продукцию "Новогодней столицы": продается в домике туристско-информационного центра на улице Ленина.

Люди отдыхают в кафе в Первомайском сквере в Новосибирске
12 из 12

Местную гастрономию можно увезти и домой — на память о сибирских каникулах. Полина Найденова советует варенье из шишек, конфеты Новосибирской шоколадной фабрики, тушенку из оленины. А из сувениров — продукцию "Новогодней столицы": продается в домике туристско-информационного центра на улице Ленина.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
 
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