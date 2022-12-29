Каникулы в новогодней столице: чем заняться на праздниках в Новосибирске
Праздничные мероприятия начались на прошлой неделе с первого Всероссийского съезда Дедов Морозов. Зимние волшебники из 85 регионов страны приехали в Новосибирск, чтобы устроить шествие по центру, открыть главную елку и дать старт проекту "Новогодняя столица России", статус которой к Новосибирску перешел от Нижнего Новгорода.
Праздничные мероприятия начались на прошлой неделе с первого Всероссийского съезда Дедов Морозов. Зимние волшебники из 85 регионов страны приехали в Новосибирск, чтобы устроить шествие по центру, открыть главную елку и дать старт проекту "Новогодняя столица России", статус которой к Новосибирску перешел от Нижнего Новгорода.
В минувшую субботу на Михайловской набережной открыли самый длинный каток в стране. Он растянулся от парка "Городское начало" до пристани Речного вокзала на 1300 метров! Первыми на лед вышли Деды Морозы, за ними — местные жители и туристы.
Вход бесплатный. Коньки можно взять в аренду за 180 рублей в час.
А 30 декабря рядом с катком появится ледовый городок: в скульптурах изобразят местные достопримечательности.
В минувшую субботу на Михайловской набережной открыли самый длинный каток в стране. Он растянулся от парка "Городское начало" до пристани Речного вокзала на 1300 метров! Первыми на лед вышли Деды Морозы, за ними — местные жители и туристы.
Вход бесплатный. Коньки можно взять в аренду за 180 рублей в час.
А 30 декабря рядом с катком появится ледовый городок: в скульптурах изобразят местные достопримечательности.
Этот Новый год в Новосибирске встретят хороводом. Присоединиться могут все желающие, правда, понадобится карнавальный костюм или хотя бы минимальный набор праздничных атрибутов. Например, шапка и борода Деда Мороза.
Каникулы обещают быть насыщенными. Запланировали и фестиваль снежных баб, и конкурс на лучшие сани, и валеночные игры. С 2 по 6 января каждый район города будет олицетворять определенный федеральный округ страны. А на Рождество — Всероссийский фестиваль колокольных звонов.
Этот Новый год в Новосибирске встретят хороводом. Присоединиться могут все желающие, правда, понадобится карнавальный костюм или хотя бы минимальный набор праздничных атрибутов. Например, шапка и борода Деда Мороза.
Каникулы обещают быть насыщенными. Запланировали и фестиваль снежных баб, и конкурс на лучшие сани, и валеночные игры. С 2 по 6 января каждый район города будет олицетворять определенный федеральный округ страны. А на Рождество — Всероссийский фестиваль колокольных звонов.
Сейчас авиабилеты из Москвы в Новосибирск стоят от 4500 рублей в одну сторону. Если окажетесь в городе, гид-экскурсовод Наталья Адалинская рекомендует за новогодним настроением отправиться на улицу Ленина. Там установили светящийся подвесной потолок и арку — наподобие столичной Никольской.
Лучше всего приходить вечером, когда украшенные иллюминацией здания и декорации загораются тысячами огней.
Сейчас авиабилеты из Москвы в Новосибирск стоят от 4500 рублей в одну сторону. Если окажетесь в городе, гид-экскурсовод Наталья Адалинская рекомендует за новогодним настроением отправиться на улицу Ленина. Там установили светящийся подвесной потолок и арку — наподобие столичной Никольской.
Лучше всего приходить вечером, когда украшенные иллюминацией здания и декорации загораются тысячами огней.
Загляните и в Первомайский сквер с рождественскими фотозонами, говорит начальник туристско-информационного отдела центра "Сибирь-Хоккайдо" Полина Найденова. А в Театральном сквере можно полюбоваться на главную 21-метровую елку города. Она украшена 2226 шарами, 150 снежинками и 75 фонарями.
Еще одна популярная достопримечательность — надпись "Все сбудется". Ищите ее у ресторана Morricone на улице Ленина, 6.
Загляните и в Первомайский сквер с рождественскими фотозонами, говорит начальник туристско-информационного отдела центра "Сибирь-Хоккайдо" Полина Найденова. А в Театральном сквере можно полюбоваться на главную 21-метровую елку города. Она украшена 2226 шарами, 150 снежинками и 75 фонарями.
Еще одна популярная достопримечательность — надпись "Все сбудется". Ищите ее у ресторана Morricone на улице Ленина, 6.
Если хотите внести свой вклад в проект "Новогодняя столица", загляните в "Домик Снежинки", советует Наталья. До 7 января там можно создать собственную электронную снежинку.
"Затем из них получится одна общая — цифровая, которую мы передадим следующей новогодней столице — городу Суздалю", — объясняет гид.
Если хотите внести свой вклад в проект "Новогодняя столица", загляните в "Домик Снежинки", советует Наталья. До 7 января там можно создать собственную электронную снежинку.
"Затем из них получится одна общая — цифровая, которую мы передадим следующей новогодней столице — городу Суздалю", — объясняет гид.
Семьям с детьми Наталья рекомендует посетить Дом сказок на улице Горького, 16. Там вы встретите персонажей из "Колобка", "Буратино", Кощея Бессмертного. Кроме того, в музее проводят мастер-классы по изготовлению браслетов, елочных игрушек и других поделок из дерева и бересты, действует новогодняя почта.
Сделать сувенир на память предлагают и в приемной съезда Дедов Морозов в Концертном комплексе имени Маяковского. Здесь же показывают новогодние мультфильмы.
Семьям с детьми Наталья рекомендует посетить Дом сказок на улице Горького, 16. Там вы встретите персонажей из "Колобка", "Буратино", Кощея Бессмертного. Кроме того, в музее проводят мастер-классы по изготовлению браслетов, елочных игрушек и других поделок из дерева и бересты, действует новогодняя почта.
Сделать сувенир на память предлагают и в приемной съезда Дедов Морозов в Концертном комплексе имени Маяковского. Здесь же показывают новогодние мультфильмы.
В городе есть и Музей счастья, и Музей солнца. А еще — японский центр "Сибирь-Хоккайдо", Центр современного искусства, Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Так что с культурно-познавательным досугом все в порядке.
В городе есть и Музей счастья, и Музей солнца. А еще — японский центр "Сибирь-Хоккайдо", Центр современного искусства, Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Так что с культурно-познавательным досугом все в порядке.
Новосибирск — это еще и театральная столица Сибири. "Красный факел", "Глобус" — везде интересные спектакли, отмечает Полина Найденова.
"В Театре оперы и балета все праздники идет "Щелкунчик". Эту атмосферу не передать словами!" — добавляет она.
Новосибирск — это еще и театральная столица Сибири. "Красный факел", "Глобус" — везде интересные спектакли, отмечает Полина Найденова.
"В Театре оперы и балета все праздники идет "Щелкунчик". Эту атмосферу не передать словами!" — добавляет она.
Ну и какие же каникулы без гастрономических удовольствий! За пельменями всех видов — с щукой, осетриной, белыми грибами, мясом косули, олениной и клюквой — отправляйтесь в "#СибирьСибирь".
В меню ресторана краеведческой кухни "Соседи" блюда сразу трех регионов: Сибири, Бурятии и Дальнего Востока (буузы, корюшка, осьминог на гриле, морской гребешок и даже похмельные щи). А в ларьках за гостиницей "Центральная" на улице Ленина подают суровые сибирские хот-доги — с квашеной капустой.
Ну и какие же каникулы без гастрономических удовольствий! За пельменями всех видов — с щукой, осетриной, белыми грибами, мясом косули, олениной и клюквой — отправляйтесь в "#СибирьСибирь".
В меню ресторана краеведческой кухни "Соседи" блюда сразу трех регионов: Сибири, Бурятии и Дальнего Востока (буузы, корюшка, осьминог на гриле, морской гребешок и даже похмельные щи). А в ларьках за гостиницей "Центральная" на улице Ленина подают суровые сибирские хот-доги — с квашеной капустой.
Из необычного — гастротеатр PuppenHaus. Его изюминка — в оформлении. На первом этаже — арт-салон, на втором — атмосфера старинного города с коллекциями марионеток, фарфора и ламп "Тиффани".
Подача каждого блюда — целое представление. Например, чтобы съесть салат, нужно разбить молотком хлебную миску и самостоятельно "добыть" соус из яйца.
Кроме того, сейчас в Новосибирске проходит фестиваль "Лучшее блюдо Сибири". Более 30 заведений предлагают специальные сеты из локальных продуктов.
Из необычного — гастротеатр PuppenHaus. Его изюминка — в оформлении. На первом этаже — арт-салон, на втором — атмосфера старинного города с коллекциями марионеток, фарфора и ламп "Тиффани".
Подача каждого блюда — целое представление. Например, чтобы съесть салат, нужно разбить молотком хлебную миску и самостоятельно "добыть" соус из яйца.
Кроме того, сейчас в Новосибирске проходит фестиваль "Лучшее блюдо Сибири". Более 30 заведений предлагают специальные сеты из локальных продуктов.
Местную гастрономию можно увезти и домой — на память о сибирских каникулах. Полина Найденова советует варенье из шишек, конфеты Новосибирской шоколадной фабрики, тушенку из оленины. А из сувениров — продукцию "Новогодней столицы": продается в домике туристско-информационного центра на улице Ленина.
Местную гастрономию можно увезти и домой — на память о сибирских каникулах. Полина Найденова советует варенье из шишек, конфеты Новосибирской шоколадной фабрики, тушенку из оленины. А из сувениров — продукцию "Новогодней столицы": продается в домике туристско-информационного центра на улице Ленина.