https://ria.ru/20221229/nizhnevartovsk-1842260320.html

Дом в Нижневартовске, где был взрыв газа, признали подлежащим сносу

Дом в Нижневартовске, где был взрыв газа, признали подлежащим сносу - РИА Новости, 29.12.2022

Дом в Нижневартовске, где был взрыв газа, признали подлежащим сносу

Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске, где погибли 10 человек, признана аварийной и подлежит сносу, жильцов переселят до конца 2023 года,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:10

2022-12-29T16:10

2022-12-29T16:45

нижневартовск

происшествия

жилье

россия

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836349618_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_16ed4375037dd0f12c645d180ac0fa5a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске, где погибли 10 человек, признана аварийной и подлежит сносу, жильцов переселят до конца 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии города.Взрыв бытового газа в жилой многоэтажке в Нижневартовске в Югре произошел 4 декабря, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По данным властей и регионального СУСК, погибли десять человек, включая четырех детей. Одной из основных причин ЧП считается разгерметизация газового баллона. Виновником взрыва, по данным следствия, может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру, следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."Согласно постановлению "О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу" управлению по жилищной политике администрации города поручено до 31 декабря 2023 года произвести переселение граждан из пострадавшего дома", - говорится в сообщении.Уточняется, что по результатам динамических испытаний здания в первом, втором, третьем и четвертом подъездах фиксируются вертикальные и горизонтальные колебательные перемещения. Техническое состояние конструктивных блоков и элементов здания по результатам оперативного анализа относится к аварийному.По данным мэрии, федеральные эксперты также провели обследование прилегающих к пострадавшему зданию домов, они не пострадали.

https://ria.ru/20221224/vzryv-1841070176.html

нижневартовск

россия

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижневартовск, происшествия, жилье, россия, ханты-мансийский автономный округ