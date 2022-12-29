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Дом в Нижневартовске, где был взрыв газа, признали подлежащим сносу - РИА Новости, 29.12.2022
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Дом в Нижневартовске, где был взрыв газа, признали подлежащим сносу
Дом в Нижневартовске, где был взрыв газа, признали подлежащим сносу - РИА Новости, 29.12.2022
Дом в Нижневартовске, где был взрыв газа, признали подлежащим сносу
Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске, где погибли 10 человек, признана аварийной и подлежит сносу, жильцов переселят до конца 2023 года,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:10
2022-12-29T16:45
нижневартовск
происшествия
жилье
россия
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске, где погибли 10 человек, признана аварийной и подлежит сносу, жильцов переселят до конца 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии города.Взрыв бытового газа в жилой многоэтажке в Нижневартовске в Югре произошел 4 декабря, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По данным властей и регионального СУСК, погибли десять человек, включая четырех детей. Одной из основных причин ЧП считается разгерметизация газового баллона. Виновником взрыва, по данным следствия, может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру, следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."Согласно постановлению "О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу" управлению по жилищной политике администрации города поручено до 31 декабря 2023 года произвести переселение граждан из пострадавшего дома", - говорится в сообщении.Уточняется, что по результатам динамических испытаний здания в первом, втором, третьем и четвертом подъездах фиксируются вертикальные и горизонтальные колебательные перемещения. Техническое состояние конструктивных блоков и элементов здания по результатам оперативного анализа относится к аварийному.По данным мэрии, федеральные эксперты также провели обследование прилегающих к пострадавшему зданию домов, они не пострадали.
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нижневартовск
россия
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нижневартовск, происшествия, жилье, россия, ханты-мансийский автономный округ
Нижневартовск, Происшествия, Жилье, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ
16:10 29.12.2022 (обновлено: 16:45 29.12.2022)
 
Дом в Нижневартовске, где был взрыв газа, признали подлежащим сносу

Обрушенный из-за взрыва газа дом в Нижневартовске признали аварийным и подлежащим сносу

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске, где погибли 10 человек, признана аварийной и подлежит сносу, жильцов переселят до конца 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии города.
Взрыв бытового газа в жилой многоэтажке в Нижневартовске в Югре произошел 4 декабря, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По данным властей и регионального СУСК, погибли десять человек, включая четырех детей. Одной из основных причин ЧП считается разгерметизация газового баллона. Виновником взрыва, по данным следствия, может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру, следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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"Согласно постановлению "О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу" управлению по жилищной политике администрации города поручено до 31 декабря 2023 года произвести переселение граждан из пострадавшего дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по результатам динамических испытаний здания в первом, втором, третьем и четвертом подъездах фиксируются вертикальные и горизонтальные колебательные перемещения. Техническое состояние конструктивных блоков и элементов здания по результатам оперативного анализа относится к аварийному.
По данным мэрии, федеральные эксперты также провели обследование прилегающих к пострадавшему зданию домов, они не пострадали.
Взрыв газа в многоэтажке в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
1 из 8

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
2 из 8

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
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© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
3 из 8

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Глава МЧС РФ Александр Куренков на месте частичного обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
4 из 8

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
5 из 8

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
6 из 8

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Люди возлагают цветы к мемориалу Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
7 из 8

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска
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© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Цветы у мемориала Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
8 из 8

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
2 из 8

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
4 из 8

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
6 из 8

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
8 из 8

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
 
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